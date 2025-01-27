Elon Musk'ın yapay zekâsı Grok'un yeni versiyonu sessiz sedasız bir şekilde bazı kullanıcılar tarafından kullanılmaya başlandı.

Elon Musk'ın yapay zeka şirketi xAI, merakla beklenen yeni yapay zekâ modeli Grok 3'ü kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Geride bıraktığımız hafta sonunda bazı kullanıcılar, Grok 3'e erişim sağladıklarını ve modelin yeteneklerini test ettiklerini paylaştı.

Grok 3, kullanıcıların bildirdiğine göre bulmacaları çözmek, mantıksal akıl yürütme yapmak ve hatta HTML/JavaScript kodları oluşturmak gibi görevlerde etkileyici bir performans sergiledi. Örneğin bir kullanıcı “bir kumarhane için rulet çarkı kodu” oluşturmasını istediğinde Grok 3 büyük oranda doğru bir çıktı üretti. Tabii model hâlâ mükemmel değil.

Grok 3'te farklı neler olacak?

Grok 3’ün geliştirilmesi Memphis'teki 100.000 GPU'luk dev bir veri merkezi tarafından destekleniyor. Musk, modelin bir önceki versiyonu olan Grok 2’ye göre 10 kat daha fazla hesaplama gücüyle eğitildiğini belirtirken, modelin Ocak ya da Şubat başında resmî olarak kullanıma sunulması bekleniyor.

Musk, mevcut modelde olduğu gibi Grok’un diğer yapay zekâ modellerinden farklı olarak tartışmalı konularda cesur yanıtlar verebileceğini iddia ediyor. Konuya dair örneklerden birinde siyasi bir konu söz konusu olduğunda Grok 3’ün sınırları belirgin şekilde koruduğu ve bazı durumlarda sola eğilim gösterdiği tespit edildi. Musk, bu davranışı modelin eğitildiği veri kaynaklarına bağladı ve tarafsızlık sözü verdi.

Grok’a ayrıca yakın gelecekte “Unhinged Mode” adı verilen ve "daha özgür yanıtlar" sunmasını sağlayacak bir mod geleceği de konuşuluyor. Ayrıca modelin yanıtlarını sesli okuyacak bir “ses modu” özelliği de geliştirilme aşamasında.

Peki sizin Grok 3'e dair beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.