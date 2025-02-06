X'e entegre üretken yapay zekâ Grok, şimdi de Android telefonlara geliyor gibi görünüyor. Yapay zekânın Android uygulaması Google Play Store'da yayımlanmış durumda.

Milyarder iş insanı Elon Musk tarafından yönetilen üretken yapay zekâ Grok ile ilgili dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Yapay zekânın, geçtiğimiz ay duyurulan iOS sürümünden sonra şimdi de Android sürümünün yolda olduğu açıklandı.

Ne Elon Musk ne de Grok ekibi, konuyla ilgili detaylı bir açıklama yapmadı. Ancak Grok, Google Play Store'da resmî olarak listelenmeye başladı. Uygulama şimdilik ön kayıt aşamasında görünüyor ve ne zaman erişime açılacağına ilişkin herhangi bir bilgi yok.

Siz de ön kayıt yaptırabilirsiniz

Yaptığımız kontrollerde Grok'un Android sürümünde iOS'un aksi bir durum yaşadığını görüyoruz. Bu bağlamda; Grok Android uygulaması, Google Play Store Türkiye'de bile gösteriliyor. Yani isterseniz buradaki bağlantı üzerinden Google Play Store'a erişip Grok için ön kayıt yaptırabilirsiniz. Oysa Grok'un iOS sürümü, sadece ABD'deki kullanıcıların erişimine açılmıştı.

Grok'un Android uygulamasına ilişkin aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşanması hâlinde sizleri yeniden bilgilendireceğiz.