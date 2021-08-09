Bir tasarımcı, GTA 5'in haritasını üç boyutlu yazıcıyla çıktı haline getirmeyi başardı. Projenin tamamı için 400 saat civarında zaman harcayan tasarımcı, GTA 5 hayranlarının ağzının suyunu akıttı desek yeridir.

Dom Riccobene isimli bir tasarımcı, 3 boyutlu yazıcı kullanarak dünyanın en popüler oyunlarından bir tanesi olan GTA 5'in haritasını bastı. Oldukça detaylı bir çalışma yürüten tasarımcının bastığı harita, yüzlerce saatlik bir çalışmanın ürünüydü. Riccobene'in bazı takipçileri, GTA 5'in üç boyutlu harita baskısını satın almak için sıraya girdiler.

3 boyutlu harita tasarımıyla ilgili açıklamalarda bulunan Riccobene, GTA 5'te haritanın tamamının önyüklü olmadığını ve oyuncunun bulunduğu lokasyona göre harita oluşturulduğunu açıkladı. Bunun da ekstra emek ve zaman anlamına geldiğinden bahseden tasarımcı, haritanın üç boyutlu versiyonunu oluşturmak için 100 saatten fazla zaman harcadığını ifade ediyor. Üstelik bu aşama, projenin en kısa bölümüydü.

Haritanın 3 boyutlu yazıcıdaki baskı süresi, 200 saatten uzun sürdü

Tasarımcının GTA 5 haritasını 3 boyutlu hale getirirken karşılaştığı tek zorluk, haritanın tamamının taranması değildi. Haritayı basabilmek için sahip olduğu 3 boyutlu yazıcının ölçülerine göre ölçeklendirme yapan Dom Riccobene, daha sonra parçaları basmaya koyuldu. Her parça başına birkaç saatten 12 saate kadar beklediğini, toplamda 200 saati aştığını söyleyen tasarımcı, en sonunda da tüm parçaları bir araya getirdi. Ortaya çıkan sonuç, GTA 5 hayranları için büyüleyiciydi.

Bugüne dek yüzlerce tasarım üzerinde çalışan Dom Riccobene, GTA 5 haritasının en çok ilgi gören projesi olduğunu ifade ediyor. Ancak yalnızca bununla sınırlı kalmayacağını belirten tasarımcı, şimdilerde Red Dead Redemption 2'nin haritasını oluşturmak için çalışmalara başladı. Riccobenne, Red Dead Redemption 2 projesi için en az 200 saat harcayacağını düşünüyor.

GTA 5 haritasının 3 boyutlu yazıcıyla basıldığı o anlar