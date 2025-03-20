Yeni bir iddiaya göre tarihin en çok sevilen oyunlarından olan GTA 5, yakında ilk kez PC Game Pass aboneleri için de sunulabilir.

Xbox Game Pass’e her ay düzenli olarak oyunlar eklendiğini görüyorduk. Bunlar arasında hem küçük yapımlar hem de büyük, popüler yapımlar olabiliyordu. Şimdi ise PC tarafı için bir büyük oyunun daha geleceğine dair iddialar ortaya atıldı.

Gelen bilgilere göre tarihin en çok satan oyunlarından olan GTA 5, yakında PC Game Pass’e gelebilir. Bu iddia, Rockstar Games başlatıcısına güncellemeyle Xbox PC uygulaması desteğinin eklenmesinin ardından geliyor.

Eğer iddia gerçek çıkarsa GTA 5, ilk kez PC Game Pass için gelmiş olacak

Aslında GTA 5’in 2023’te Game Pass’e geldiğini 2024 başında kalktığını görmüştük. Ancak o zaman sadece Xbox sahipleri tarafından erişilebilir bir oyundu. Yani PC Game Pass kullanıcılar tarafından oynanamamıştı.

Eğer bu iddia doğru çıkarsa oyunun ilk kez PC Game Pass üzerinden de erişilebilir olduğunu göreceğiz. Bunun, hâlâ GTA 5’i deneyimlemeyenler için iyi bir fırsat olabileceğini de söyleyebiliriz. Özellikle de sonbaharda çıkması beklenen GTA 6 öncesinde mantıklı bir karar olabilir.

İddianın doğru çıkıp çıkmayacağını zaman gösterecek. GTA 5’in Xbox’ta 439 TL, Steam’de ise Enhanced versiyonun 29,99 dolara satıldığını belirtelim.