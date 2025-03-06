Bir sektör analisti, GTA 6'nın fiyatı hakkındaki tahminini paylaştı. Oyun, gerçekten cep yakacak bir fiyatla gelecek gibi görünüyor.

Tarihin en çok beklenen oyunlarından biri olarak nitelendirebileceğimiz GTA 6, bir değişiklik olmazsa bu sonbaharda piyasaya sürülecek. Şimdiye kadar sadece bir fragman gördüğümüz yapımın fiyatı en çok merak edilen konulardan biriydi. Sızıntılar, normalde piyasaya sürülen oyunlardan daha pahalı olabileceğinin sinyallerini vermişti.

Şimdi ise konu hakkında bir iddia daha ortaya atıldı. Wedbush Securities isimli firmadan sektör analisti Michael Pachter, GTA 6’nın muhtemel fiyatını paylaştı. İddia, moralinizi bozacak cinsten.

100 dolar veya üstü bir fiyatla çıkış yapabilir

Pachter’in düşüncesine göre Take-Two, GTA 6’yı daha önce pek eşi benzeri görülmemiş bir fiyat etiketiyle sunmayı planlıyor. Tahminine göre oyunun 100 dolar veya daha üstünde bir fiyattan satışa çıkma ihtimali var. Şirket, bu yüksek fiyatı ödeyenleri GTA Online’da harcanabilecek oyun içi parayla ödüllendirecekmiş. GTA 6’nın yüksek fiyatına rağmen satışların yüksek olmasını beklediğini de ekliyor.

Günümüzde piyasaya sürülen birçok oyun 60-70 dolar civarlarında piyasaya sürülüyordu. Bu da GTA 6’nın 30 dolar kadar daha pahalı olabileceği anlamına geliyor. Eğer doğru çıkarsa ülkemizde minimum 3.700 TL civarlarında bir fiyat görebiliriz. Yerel fiyat politikalarından ötürü çok daha fazla olma ihtimali de var. Bu da gerçekten cep yapacak demek.

GTA 6’nın 12 yıldır geliştirildiğini ve çok büyük bir oyun olacağını biliyoruz. Zaten bugüne kadar çıkan söylentiler de yüksek fiyatla geleceğini göstermişti. Bu yüzden Pachter’in tahminleri pek şaşırtıcı değil. Tabii ki hâlâ iddia olduğunu unutmamak gerekiyor. Gerçek olup olmayacağını önümüzdeki aylarda göreceğiz.