Ücretsiz Olarak Yayınlanan GTA V'in Sistem Gereksinimleri

Bu akşamdan itibaren yaklaşık 1 hafta boyunca ücretsiz olarak Epic Games Store üzerinden indirmeye açık olacak GTA V'in sistem gereksinimleri neler? İşte bu popüler oyunun minimum ve önerilen sistem gereksinimlerini sizler için derledik.

Grand Theft Auto V ya da bildiğimiz kısa adıyla GTA V, Epic Games Store üzerinde ücretsiz indirmeye açıldı. Bu zamana kadar Steam ve Rockstar Games Launcher gibi kaynaklarda ücretli olarak satılan GTA V, ilk kez ücretsiz oldu ve üstelik oyunu bir kez indirenler ömür boyu oynayabilecekler.

GTA V’e Epic Games Launcher üzerinden ömür boyu hiçbir ücret ödemeden ulaşabilirsiniz. Bununla birlikte oyunu Epic Games Launcher haricinde başka bir başlatıcı üzerinden oyunu açmanız mümkün değil. Ayrıca sahip olduğunuz oyunları, bir başka Epic Games hesabına transfer edemiyorsunuz. 2013 yılında yayınlanan GTA V, özellikle kademe kademe PC'ye de gelen GTA Online moduyla tüm oyuncuların aynı anda deneyimleyebildikleri bir oyunu oyun tutkunlarıyla buluşturmuştu.

GTA V'in sistem gereksinimleri neler?

GTA V'in tüm oyun tutkunlarını heyecanlandıran ücretsiz erişime açılmasıyla birlikte oyunu oynamak için gerekli sistem gereksinimleri de gündeme geldi. İşte GTA V'in minimum ve önerilen sistem gereksinimleri.

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 8.1 64 Bit, Windows 8 64 Bit, Windows 7 64 Bit Service Pack 1, Windows Vista 64 Bit Service Pack 2

Windows 8.1 64 Bit, Windows 8 64 Bit, Windows 7 64 Bit Service Pack 1, Windows Vista 64 Bit Service Pack 2 İşlemci: Intel Core 2 Quad Q6600 / 2,40 GHz (4 CPU) / AMD Phenom 9850 (4 CPU) / 2,5 GHz

Intel Core 2 Quad Q6600 / 2,40 GHz (4 CPU) / AMD Phenom 9850 (4 CPU) / 2,5 GHz Bellek: 4 GB

4 GB Ekran Kartı: NVIDIA 9800 GT 1 GB / AMD HD 4870 1 GB

NVIDIA 9800 GT 1 GB / AMD HD 4870 1 GB Ses kartı: DirectX 10 uyumlu

DirectX 10 uyumlu Sabit Disk Alanı: 80 GB

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