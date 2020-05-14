GTA 5 Tamamen Ücretsiz Oldu: Epic Games ile Nasıl İndirilir?

Rockstar’ın 2013 piyasaya sürülen ve 7 yıldır rekorlar kıran oyunu GTA 5, bu akşam Epic Games Store’da ücretsiz oldu. Yaklaşık 1 hafta boyunca ücretsiz olarak indirmeye açık olacak GTA V’e ömür boyu sahip olmak için yapmanız gerekenleri adım adım anlattık.

Grand Theft Auto V ya da popüler kısa adıyla GTA 5 ücretsiz indirmeye açıldı. Bu zamana dek Steam, Rockstar Games Launcher ve Epic Games Store gibi kaynaklarda ücretli olarak dijital kopyaları satılan GTA V, ilk kez ücretsiz oldu. Üstelik oyunu bir kez kütüphanesine ekleyenler, ömür boyu oynayabilecekler.

Aslında bir süredir yazıp çiziyor, üzerine konuşuyorduk. Peynir ekmek gibi satan GTA 5’in ücretsiz olarak sunulması durumunun kulağa mantıksız geldiği sonucuna varıyorduk. Ancak Steam’in en büyük rakibi olma yolunda ilerleyen Epic Games, bu kez oyuncuların gönlünü kazanacak bir adım atarak GTA 5’i tamamen ücretsiz şekilde indirmeye sundu.

GTA 5 indir: GTV V ücretsiz olarak nasıl indirilir?

Adım #1: Epic Games’in ücretsiz GTA 5 indir sayfasına buradan gidin,

Epic Games’in ücretsiz GTA 5 indir sayfasına buradan gidin, Adım #2: Sağ alt köşedeki YÜKLE butonuna tıklayın,

Sağ alt köşedeki butonuna tıklayın, Adım #3: Epic Games hesabınıza giriş yapın, Hesabınız yoksa Kayıt Ol diyerek üye olun

Epic Games hesabınıza giriş yapın, Adım #4: Açılan penceredeki SİPARİŞ VER butonuna tıklayın,

Açılan penceredeki butonuna tıklayın, Adım #5: Eğer Epic Games baştıcısı yüklüyse açın, Eğer Epic Games başlatıcısı yüklü değilse indirip kurun,

Eğer Epic Games baştıcısı yüklüyse açın, Adım #6: Epic Games Launcher’ı açın,

Epic Games Launcher’ı açın, Adım #7: Kütüphane bölümüne gelerek GTA 5’i ücretsiz indirin.

NOT: Epic Games Store, sunucularına yapılan yoğun ziyaretçi girişini kaldıramadı. Sayfayı açıp düzenli olarak yeniden ziyaret etmenizi tavsiye ederiz.

Yukarıdaki adımları takip ederek ücretsiz şekilde kütüphanenize eklediğiniz GTA 5’e Epic Games Launcher üzerinden ömür boyu hiçbir ücret ödemeden ulaşabilirsiniz. Ancak oyunu Epic Games Launcher haricinde başka bir başlatıcı üzerinden açmanız mümkün değil. Ayrıca sahip olduğunuz oyunları, bir başka Epic Games hesabına transfer edemiyorsunuz.

GTA 5 sistem gereksinimleri:

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 8.1 64 Bit, Windows 8 64 Bit, Windows 7 64 Bit Service Pack 1, Windows Vista 64 Bit Service Pack 2

Windows 8.1 64 Bit, Windows 8 64 Bit, Windows 7 64 Bit Service Pack 1, Windows Vista 64 Bit Service Pack 2 İşlemci: Intel Core 2 Quad Q6600 - 2.40GHz (4 CPU) / AMD Phenom 9850 Quad-Core İşlemci (4 CPU) - 2.5GHz

Intel Core 2 Quad Q6600 - 2.40GHz (4 CPU) / AMD Phenom 9850 Quad-Core İşlemci (4 CPU) - 2.5GHz Bellek: 4 GB

4 GB Ekran Kartı: NVIDIA 9800 GT 1GB / AMD HD 4870 1GB

NVIDIA 9800 GT 1GB / AMD HD 4870 1GB Ses kartı: 100% DirectX 10 uyumlu

100% DirectX 10 uyumlu Sabit Disk Alanı: 80 GB

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows 8.1 64 Bit, Windows 8 64 Bit, Windows 7 64 Bit Service Pack 1

İşlemci: Intel Core i5 3470 - 3.2GHZ (4 CPU) / AMD X8 FX-8350 - 4GHZ (8 CPU)

Bellek: 8 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 660 2GB / AMD HD7870 2GB

Ses kartı: %100 DirectX 10 uyumlu

Sabit Disk Alanı: 80 GB

GTA 5 ne zamana kadar ücretsiz olarak kalacak?

Epic Games tarafından ücretsiz olarak sunulan GTA V, 14 Mayıs 2020 tarihinden itibaren 1 hafta boyunca ücretsiz olarak kütüphanelere eklenebilecek. Epic Games’in resmi Webio hesabından yaptığı açıklamaya göre, oyunu kütüphanenize ekleseniz bile ani yoğunluktan dolayı indirme işlemlerinde sıkıntı yaşayabilirsiniz. Ancak endişe etmenize gerek yok, bir kez kütüphanenize eklenen GTA 5, ömür boyu sizin oluyor.

GTA 5 neden ücretsiz oldu?

Rockstar Games ya da GTA 5’i oyunculara sunan herhangi bir yayıncı şirketin tek geliri, oyunun satışı karşılığında aldıkları tek seferlik ücretler değil. GTA 5, oyun içi ekonomiye sahip, hatta oyuncuların bile gerçek paralarla kendi aralarında alışveriş yaptığı bir ekosistem barındırıyor. Bu nedenle GTA 5’in ücretsiz olması, aslında her ne kadar öyle görünmese de ürün yaşam döngüsünün sonuna gelmesinden kaynaklanıyor.

Oyun piyasasının her ne kadar en uzun soluklu yapımlarından birisi de olsa GTA 5 de bir ticari ürün. Bu nedenle her ticari üründe olduğu gibi onun da bir doğuşu, yükselişi ve batışı olacak. Henüz diğer oyunlarda (ürünlerde) görmeye alıştığımız “batış” dönemine girmese de milyon dolarlık bir pazarı var. Bu nedenle yapımcı şirket Rockstar, yayıncı şirketlerle anlaşarak yaklaşan son demleri iyi değerlendirmek istiyor.

Diğer taraftan Rockstar Games’in GTA 6 üzerindeki çalışmalara devam etmesi, artık GTA 5’in yavaş yavaş düşüş trendine gireceğinin de göstergesi. 2020’nin sonlarına doğru duyurulması beklenen yeni oyun, zaten GTA 5 için de sonun başlangıcı olacak. Bu süre zarfında da Rockstar ve diğer yayıncılar şarıl şarıl akan musluğun kapatmak istemiyor.

GTA 5 diğer platformlarda da ücretsiz olur mu?

Açıkçası Rockstar’ın bu hamleyi Epic Games ile gerçekleştirmesi bile şaşırtıcı oldu. Zira oyuncuların önemli bir kısmı Epic Games’e karşı oldukça soğuk. Epic Games, karşısında Steam gibi daha zengin içeriğe ve popülariteye sahip bir platform varken “Birinci belli ikinci kim?” sorularından sıkılmış olmalı. Zira ücretsiz GTA 5 hamlesi kendisine çok fazla şey kazandıracak gibi görünüyor.

Steam ve Rockstar Games Launcher üzerinde GTA 5’in ücretsiz olup olmayacağına dair net bir bilgimiz yok. Muhtemelen bu kampanya bir süre sadece Epic Games’e özel olarak kalacak, ancak ilerleyen aylarda GTA 5’i başka platformlarda da ücretsiz görebiliriz. Belli mi olur, belki de bu haber yeni GTA oyununun öne çekildiğine dair önemli bir işarettir.

GTA 5 neden serinin en önemli oyunu?

Serinin ilk oyunu 1997 yılında MS-DOS ve Windows bilgisayarlara çıkını yaptıktan sonra, oyun dünyasına pek çok yeni standart getirdi. Devam oyunu GTA II 1999 yılında piyasaya sürüldü. Ancak ikinci oyun pek fazla yenilik getiremedi. Üçüncü oyun 2001’de önce konsollara ve bir yıl sonra da PC oyuncularına sunuldu. GTA III, TPS kamera açısıyla hem seriye hem de bilgisayar oyunlarına yeni bir soluk getirdi.

GTA III’ün PC’ye geldiği ay PlayStation’a çıkış yapan GTA: Vice City, 2003’te PC’ye gelince tarihe geçecek bir oyun olacağından bihaberdik. Hemen ardından gelen GTA: San Adreas, bir başka efsane olarak Vice City’nin başarısını sürdürdü. Tam 4 yıl sonra Rockstar’ın dönemin sistemlerini zorlayan oyunu GTA IV piyasaya sürüldü. Ardından 5 yıl geçti ve 2013’te serinin en üst düzey oyunu GTA V ile tanıştık.

Çıktığı dönemde bile ardında 16 yıllık birikime sahip olan GTA 5, 2020 itibariyle 7 yaşında giren bir oyun. Ancak bu 7 yıl içerisinde çıkan yüzlerce iddialı yapımı gölgesinde bırakmayı başardı. Tarihin en çok satan oyunlarından birisi olduğu kadar, her yıl güncellenen pek çok oyundan daha çok satılıyor.

Bu başarının ardındaki en büyük etmen oyunun iyi bir hikaye kadar iyi bir açık dünya sunması. Oyuncuların neredeyse sınırsız özgürlüğe sahip olduğu haritada hikaye dışında deneyimlenebilecek pek çok detay bulunuyor. Ayrıca Rockstar’ın konsoldan PC’ye aşama aşama getirdiği GTA Online modu da GTA V’in önemli bir parçası. Online mod ile oyunun özgür yapısını tüm oyuncular aynı anda deneyimleyebiliyorlar.