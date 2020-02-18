GTA 5 ve The Walking Dead'i Bir Araya Getiren Mod

Dünyanın en popüler oyunlarından biri olan GTA 5 ve zombi kıyameti dizisi The Walking Dead, GTA 5 Zombie Apocalypse modu ile bir araya geliyor. Bir YouTuber, GTA 5 Zombie Apocalypse modundan oynanış görüntülerini paylaştı.

Grand Theft Auto 5'i hâlâ en popüler oyunlar arasında tutan en önemli şeylerden biri, oyun için geliştirilen modlar. Bugüne kadar tonlarca GTA 5 modu yapıldı ve bazıları gerçekten de oyuna tamamen farklı bir hava katmayı başarıyor. GTA 5 Zombie Apocalypse modu da bunlardan biri ve gerçek bir zombi kıyametini oyuna taşıyor.

The Walking Dead ve GTA 5'i birleştiren mod

GTA 5 Zombie Apocalypse modu, adeta The Walking Dead ve GTA 5 dünyalarını bir araya getiriyor. Popüler bir GTA 5 YouTuber'ı olan SteveTheGamer55, Zombie Apocalypse Mod'unun 23 dakikalık oynanış videosunu yayınladı. Görüntülere bakılırsa Los Santos sokaklarında dolaşan ve insanları yiyen zombilerden çok daha fazlası var.

GTA 5 modunun oynanış videosunda Trevor, korumalı bir bölgede hayatta kalan bir toplulukla bir arada. Trevor, The Walking Dead'de topluluk kurmak için insanları bir araya getiren Rick Grimes rolünde denebilir. YouTuber, oyunun haritasında topluluktan çok da uzakta olmayan, hayatta kalan bir grup insanın olduğunu görüyor ve terk edilmiş kamyonlardan birine atlayarak dışarı çıkıyor.

GTA 5 Zombie Apocalypse oynanış videosu:

Zombi tehlikesinin yanı sıra hayatta kalan insanlara yiyecekleri ve eşyaları için saldıran kötü niyetli düşmanlar da var. Yani GTA 5 Zombie Apocalypse modu son derece heyecan verici bir zombi kıyameti sunuyor. Siz de mod hakkında daha fazla bilgiye sahip olmak için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.