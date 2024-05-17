Take-Two Açıkladı: GTA 6 2025 Sonbaharında Geliyor!

Oyunseverlerin uzun süredir merakla beklediği ve çıkış tarihi hakkında çokça spekülasyon dönen GTA 6'nın şimdilik 2025 sonbaharında çıkacağı açıklandı.

Grand Theft Auto 6. Oyun dünyasının son yıllarda en çok heyecan yaratan, rekorlar kıran yapımı. Neredeyse "GTA 6 haberleri" diye ayrı bir kategori oluşturtacak kadar çok konuşulan yapım, son dönemde sık sık "Erteleniyor mu? Ertelencek mi?" gibi sorularla anılıyordu. Take-Two'nun ekibi stüdyoya çağırması, firmanın oyunlar tam olarak bitmeden piyasaya oyun sürmemek gibi alışkanlıkları bu tartışmaları körüklüyordu. Konuyla ilgili bugüne kadar yapılmış bir açıklama da olmaması kafaları karıştırıyordu.

31 Mart'ta biten mali yılın dördüncü çeyrek raporlarını açıklayan Take-Two, GTA 6'nın çıkış tarihini de doğrulamış oldu. Finansal raporda firma, yeni gelecek yapımlarının piyasaya çıkacakları tarih pencerelerini de açıkladı. Bu açıklamaya göre oyun, 2025 yılının sonbahar aylarında piyasada olacak.

İşte raporun o bölümü

GTA 6, daha ilk fragmanı ile rekor kıran bir yapım olarak dikkat çekmişti. Yayımladığı raporda dördüncü çeyrek kârının beklenenden yüksek olduğunu belirten Take-Two, yatırımcılarına gelecek dönem için bilgi verirken yeni gelecek yapımlar hakkında da bilgi vermeyi ihmal etmedi. Böylece GTA 6 için, en azından şu anda bir gecikme olmadığını görmüş olduk.

Grand Theft Auto 6, pek çok kişiye göre son yılların en çok beklenen oyunu. Take-Two ve Rockstar'ın da bu beklentinin altında kalmamak için ciddi bir çaba sarf ettiği biliniyor. Oyunun şimdiye kadar ortaya çıkan görselleri ve oyun hakkındaki bilgiler, uzun yıllara yayılan bekleyişe değeceğini gösteriyor.