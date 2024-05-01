Bir oyun sitesi, son yılların en fazla merak edilen oyunu GTA 6 için ürün anahtarları satmaya başladı. Oyunun yapımcısı Rockstar'ın henüz ne bir fiyat ne de bir çıkış tarihi açıklamadığını hatırlatalım...

Oyun dünyasının son dönemdeki en gözde konularından biri hiç şüphe yok ki GTA 6. Hayranların oyun hakkında ipucu bulmak için her yeri didik didik ettiği, hakkında çıkan dedikoduların bininin bir para olduğu GTA 6 şimdi de bir oyun sitesinde satışa çıktı. Bir internet sitesi, daha oyunun yapımcısı Rockstar'ın fiyat bile açıklamamasına aldırmadan oyunun Xbox ürün anahtarını 69,99 eurodan (2 bin 422 TL) satışa sundu.

Oyunların daha oynanabilir hâle gelmeden önce ön siparişe çıkmaları şaşırtıcı bir durum değil ve GTA 6 da elbette ön siparişe çıkabilir, hatta oyunu ilk günden oynamak isteyen kişiler de ön siparişte oyunu alacaktır. Burada asıl dikkat edilmesi gereken nokta, oyun için resmi bir çıkış tarihi ya da fiyat açıklanmamış olması. Yani olur da bu ürün anahtarını satın alırsanız, GTA 6 gerçekten çıktığında elinizdeki anahtarla bakakalabilirsiniz.

GTA 6 atmaya çalışırken paranızdan olmayın

GTA 6'nın konsollara 2025'te çıkacağını ve sonraki yıllarda da bilgisayarlara geleceğini biliyoruz. Oyun için daha şimdiden ürün anahtarı satılmaya başlaması ise oldukça dikkat çekici bir hamle. Sitede yer alan açıklamaya göre oyun anahtarı, oyunun çıkış gününde teslim edilecek. Üstelik bu ürün anahtarı ile ön sipariş bonuslarının alınacağının da garantisi bulunmuyor.

Siz değerli Webtekno takipçilerine tavsiyemiz, GTA 6 ya da başka bir oyun içinde 3. parti sitelerden oyun almadan önce sitenin güvenilirliğini ve buna gerek olup olmadığını sorgulamanız. GTA 6 çıktığında zaten hemen her platformda erişilebilir olacak. 3. parti bir siteden ürün anahtarı almak size erken erişim, ekstra bonuz ya da benzeri kazançlar getirmeyecek. Aksine paranızın buhar olma ihtimali de cabası...