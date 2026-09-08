GTA 6'yı Çıkışından Bir Gün Önce Oynayabilirsiniz: Peki Nasıl?

GTA 6'yı çıkışından bir gün önce yani 18 Kasım'da oynamaya başlayabileceksiniz. Gelin bunun nasıl yapıldığına hep birlikte bakalım.

Tüm dünyanın merakla beklediği GTA 6 için geri sayım devam ederken, oyunun çıkış saatlerine dair önemli detaylar netleşmeye başladı.

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Rockstar Games, oyunu 19 Kasım’da her ülkede yerel saatle gece yarısı yani 00.00'da erişime açacak. Küresel olarak tek bir sabit saat yerine yerel gece yarısı modelinin tercih edilmesi, farklı zaman dilimlerindeki oyuncular arasında saat farkı avantajı yaratıyor. Peki bu durum avantaja çevrilebilir mi?

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GTA 6'yı nasıl daha erken oynayabileceğinizi anlatıyoruz...

Açıklanan saatlere göre Yeni Zelanda’daki oyuncular, Meksika veya Orta Amerika’daki oyunculara kıyasla oyuna yaklaşık 20 saat daha erken başlama fırsatı yakalayacak. GTA 6 tamamen tek oyunculu bir deneyim olarak sunulacak olsa da ilk etapta fiziksel bir disk satışı olmayacak, kutulu sürümlerde dahi yalnızca dijital indirme kodu yer alacak. Ön yükleme imkânı sunulsa da oyun ancak yaşadığınız bölgenin belirlenen çıkış saati geldiğinde kilitlerini açacak.

PlayStation Store verilerine göre GTA 6, dünya genelinde 15 farklı zaman dilimi üzerinden kademeli olarak açılacak. İlk çıkış, Türkiye saatiyle 18 Kasım 14.00’da (Yeni Zelanda saatiyle 19 Kasım 00.00) gerçekleşecek.

Eğer siz de 18 Kasım 14.00'da GTA 6'yı oynamaya başlamak istiyorsanız kısaca anlatalım:

Xbox Series X/S sahipleri konsol bölge ayarlarını Yeni Zelanda olarak değiştirerek oyunu dünyada ilk oynayan kişilerden olabilecek.

PlayStation 5 kullanıcılarında ise doğrudan bölge değişimi işe yaramıyor, erken erişim için Yeni Zelanda bölgesine ait ayrı bir hesap açıp bu hesaba bölgeye özel hediye kartı tanımlamak ve oyunu satın almak gerekiyor.

Yeni Zelanda'nın ardından oyun sırasıyla Avustralya, Japonya, Hindistan, Avrupa, Birleşik Krallık ve ABD’de erişime açılacak.