Rockstar Games, geçtiğimiz günlerde hasreti sona erdirip GTA 6 için bir fragman yayımlamıştı. Ancak bu fragman için gelen bir tepki, oldukça ilginç.

Rockstar Games, 2013 yılında GTA 5 ile büyük sükse yarattı. Oyunun yenilenen grafikleri, dikkat çekici ayrıntıları ve pek çok platformda oynanabilmesi, oyuncuların beğenisini bir hayli kazanmıştı. Şimdi ise tam 10 yıl sonra serinin yeni oyununu duyuran şirket, GTA 6 fragmanını paylaştı ve tam 12 sene sonra oyunculara sunmaya hazırlanıyor.

Oyunun yayımlanan fragmanı, kısa bir süre içerisinde 100 milyon görüntülenmeyi aştı. Hatta 24 saat içinde YouTube'da en çok izlenen oyun fragmanı olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdırdı.

Ancak oyun fragmanındaki 'Florida Jokeri' karakteri, gerçek Florida Jokeri'nin, yani Lawrence Sullivan'ın dikkatini çekti.

GTA 6'daki karakter ile Lawrence Sullivan'ın benzerliğini göz ardı etmek oldukça zor. Karakterin yüzündeki dövmeler, Sullivan'ın yüzündeki dövmelere oldukça benziyor. Ancak oyundaki haber görselleri ve oyun versiyonu ile aralarında birkaç fark var. Bu farklar pek göze batmıyor ve pek çok kişinin dikkatini çekiyor. Tıpkı Sullivan'ın dikkatini çektiği gibi.

Bahsedilen detayları daha ayrıntılı görmek için fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.

Fragmanın sonlarına doğru gördüğünüz üzere Rockstar Games, gerçek Florida Jokeri'ne gönderme yaptığı bir karakteri oyununa ekledi. Bunu gören oyun hayranları, 2017'de paylaşılan sabıka fotoğrafıyla dikkat çeken Lawrence Sullivan'a bir gönderme yapıldığını söyledi, bu da Sullivan'ın dikkatini çekti.Ardından Sullivan, TikTok hesabından yüzündeki dövmeleri göstererek oyunun yapımcılarına çağrıda bulundu.

"Bu karakteri GTA 6'da görmüş olabilirsiniz. Ben Florida Jokeri. Fragmanı bugün paylaşıldı. Bu karakteri kullandılar, görüyorsunuz. Yüzündeki dövmeler kimden ilham alındı biliyor musunuz? Benden. Bana bir bakın. Florida Jokeri. Neyden bahsettiğimi biliyorsunuz.

GTA, konuşmamız lazım."

Sullivan'ın bu çağrısından sonra Rockstar Games ile iletişime geçip geçmediği ise belli değil. Ancak oyundaki benzerlikler yüzünden şirkete çağrıda bulunan ilk kişi kendisi değil. Çünkü GTA 5'teki bir karakter için Lindsay Lohan, kendisine olan benzerliği için şirkete dava açmıştı ancak bu davayı kaybetmişti.

Bu olayı akıllara getiren Lawrence Sullivan'ın ise nasıl bir adım atacağı merak konusu. GTA 6, oyun tarihinin en çok ses getiren oyunlarından biri olacak gibi gözüküyor.