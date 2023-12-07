Şu an GTA 6 ile gündemi kasıp kavuran, yaptığı her oyunun kalitesiyle vurgulanan şirket Rockstar, çalışanlarını hiç de uygun olmayan şartlarda çalıştırıyor. Daha önce pek çok kez gündeme gelen bu olayın aslı ve astarına sizler için göz attık.

Rockstar Games, uzun yıllardır her yeni oyunuyla büyük bir heyecan yaratıyor ve detaylarıyla âdeta sanat eseri niteliğinde işlere imza atıyor. Ancak bu parlak dış görünüşünün arkasında yatan çalışanların zorlu çalışma şartlarını hiç düşündünüz mü?

Pek çok çalışan daha önce sosyal medyada bu zorlu çalışma şartlarını eleştirerek tweet atmışlardı. Zamanında oyun dünyasında gündem olan bu olay, Rockstar'ın başını epey bir ağrıtmıştı. Peki neydi bu olay?

Red Dead Redemption 2 için haftada 100 saat çalıştıklarını söylemişlerdi.

Zamanında yapılan yabancı bir basın röportajında, Rockstar Games'in eski kurucularından biri olan Dan Houser, Red Dead Redemption 2 oyununun detaylarını anlatırken bir anda zaman zaman çalışanların, haftada 100 saate varan çalışma sürelerinden bahsetmişti ve bu olay, oyun dünyasında büyük ses getirmişti.

Oyuncular, Red Dead Redemption 2 konuşmak yerine, çalışanların ne hâlde olduğunu sorgulamaya başladı ve Rockstar Games'e çok ağır eleştirilerde bulundu. Şirketin, çalışanlarını aşırı zorladığı ve sömürdüğü yönünde iddialar dile getirildi. Şirket ise bu eleştirilere, "Hiç kimseye bu şekilde çalışmasını talep etmiyoruz." şeklinde yanıt vermişti.

Tabii ki bu açıklama yeterli gelmedi ve tepkiler büyümeye devam etti. Olayın daha da büyümesinden sonra Dan Houser bir açıklamada daha bulundu. Bahsedilen 100 saatlik çalışmanın sadece "bir grup insana" ve "3 hafta boyunca" uygulandığını söyledi.

Kendisinin de bu grupta olduğunu belirterek, oyunun bitimine yakın olmasından kaynaklı bu şekilde çalıştıklarını dile getirdi. Ayrıca konunun üstünü örtmek yerine çalışanlar da isterlerse bu süreci anlatabilirler diye vurguladı.

Sizin de bileceğiniz üzere çalıştığınız bir firmanın kötü veya iyi yönlerini söylemek o kadar kolay değil. Rockstar, çalışanlarına "İşin kötü yanlarını medyaya aktarabilirsiniz." dese de yaptırımın ne olacağı belirsiz bir durumdayken, iyi yönlerini söyleseniz bile iş arkadaşlarınızın arasında "yalancı" ya da "yalaka" olarak tabir edilebilirsiniz.

Fakat çalışanlar yine bir şekilde anonim hesaplarla şirketin arka yüzünde olan olayları bir bir anlattılar ve bizler de onlar sayesinde Rockstar Games'in arkasında olan durumu detaylıca öğrenebildik.

Çalışanların dediklerine göre, Rockstar ofisinde inanılmaz yoğun bir çalışma temposu ve bitmek bilmeyen zorunlu ek mesai sistemi var.

Dan Houser'ın bahsettiği 100 saatlik çalışma grubunda olmayan kişiler bile haftada 80 saat çalıştıklarını belirtmiş ve çalışanlar hep zorunlu mesai altındalarmış. Ayrıca zorunlu ek mesai alan kişilerden bazılarının söylediklerine göre parasını alamayan çalışanlar bile varmış. Bu zorunlu mesainin bazen haftalarca, aylarca hatta yıllarca sürdüğü bile oluyormuş.

Çalışanların kimisi fazla çalışmaktan dolayı depresyona girerken bazıları eşinden dostundan bile ayrılmış. Ne kadar kötü değil mi? Bize kusursuz oyun deneyimi yaşatan şirketin arkasında bu denli büyük bir olayın yatmasını eminiz ki kimse beklemiyordur. Ayrıca oyunun da yapımının 8 yıl gibi uzun bir süre sürdüğünü de düşünürsek çalışanlarına resmen eziyet çektirdiklerini tahmin edebiliyoruz.

Rockstar, Red Dead Redemption 2 oyununun çıkması için çalışanlarına ağır bir psikolojik baskı uygulamış hatta sırf azar yememek için ofiste boş boş gezen insanlar bile varmış.

Oyun, bilindiği üzere 2 kez ertelendi ve son ertelenme tarihinden itibaren çalışanların dediğine göre bu zamana kadar bitirmeleri için çok fazla baskı uygulanmış. Çalışanlar, oyunu belirlenen tarihe yetiştirebilmek için son zamanlarda öyle bir baskıya maruz kalmışlar ki dediklerine göre çalışanlar, işleri bitmesine rağmen sırf korkularından evlerine gidememişler. Masa başında sırf çalışıyor gözükmek için 6 saat boş boş oturmuşlar.

Artık o kadar çok korku oluşturmuşlar ki bazı çalışanlar drone ile izlendiklerini düşünmüşler. "Ofisten ayrılmayı neden düşünmemişler?" diye düşünebilirsiniz ancak yönetime göre Rockstar'da çalışmak bir ayrıcalıktı. "İsterseniz ayrılabilirsiniz, sizin yerinizi doldurmak isteyen binlerce insan var." diyerek psikolojik bir üstünlük kurmuşlar.

Bu, Rockstar Games'in ilk vukuatı değildi. Geçmişe bakacak olursak Rockstar Games, Red Dead Redemption 1 için de aynı baskıyı çalışanlarına uygulamış!

Rockstar daha önce 2010 yılında çalışanların eşlerinden mail'ler almıştı. Eşlerini artık göremediklerini belirten eşler, bu durumdan çokça yakınmıştı. Ancak medyada bu olay geçmiş zamanda o kadar da çok konuşulmadı ve bu, tabii ki Rockstar'ın işine geldi.

Yine de her şeye rağmen, Rockstar'ın çalıştıkları en iyi yerlerden biri olduğunu, hatta bir daha asla böyle bir tecrübe yaşayamayacaklarını söyleyen kişiler de var. Ayrıca işin manevi boyutuna bakarsak hastalık gibi sağlık olaylarında Rockstar'ın, ailesi gibi davrandığını söyleyen çalışanlar da mevcut.

Aslında bu zorlu çalışma şartları bize Türkiye'deki ortalama işleri anımsatmadı değil. Ancak sonuçta bir Rockstar'a gönül vermek var, bir de 70 yaşındaki emekli Rıza amcaya gönül vermek var. :)

GTA 6 gündemine dair diğer içeriklerimiz: