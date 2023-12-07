Bir günde 100 milyon üstü izlenerek kırılması zor bir rekora imza atan GTA 6 fragmanının incelemesini pek çok yerde okudunuz ancak çocukluğunuza etki etmiş bir ismin incelemesini okumak çok daha anlamlı olacaktır.

İki hafta önce bize GTA Turk City modunu yapma sürecini anlatan Serdar “radreSword” Kılıç'tan bu kez böyle bir ricada bulunduk. Bizi kırmadığı için kendisine teşekkür ediyoruz.

Önceki içeriğimize aşağıdan ulaşabilirsiniz:

O hâlde lafı kendisine bırakalım ve fragmandaki detaylar hakkındaki düşüncelerini öğrenelim:

Öncelikle herkese selamlar.

Güneş'in doğuşuyla beraber çok beklediğimiz Vice City’ye yakışır pastel renklerle videoya başlıyoruz. Burada ilk dikkatimizi çeken, rastgele bulut düzeni oluyor. Görüntünün sağ tarafında uçak uçarken sol tarafında kuşlar yer alıyor. En altta tekne çeken bir kamyonet, gözcü kuleleri olan bir hapishane, Patriot marka bira taşıyan tır dikkatimizi çekiyor.

Aynı görüntünün peşine dikenli tellerle çekilmiş bir tel örgü gözümüze çarpıyor. Hapishane vurgusu burada da mevcut.

Ana karakterimiz Lucia’yı ilk burada görüyoruz. Kaldığı hapishane odası ve pencereden avlunun görünmesi detayı ilgi çekici.

Stephanie isimli hapishane çalışanıyla burada bir diyaloğumuz var.

Stephanie “Burada ne işin var?” diye soruyor. Lucia ise “Sanırım kötü şans!” diye cevap veriyor. Burada Ray Tracing teknolojisi sayesinde ışıklandırmaların ne kadar gerçekçi olduğunu söylememize gerek yok herhâlde.

Ayrıca oyunun ilk afişinde Lucia’nın ayak bileğinde takip cihazı yer almakta.

Bu, şartlı tahliye veya ev hapsi olanlara yapılan bir uygulama olarak dikkatimizi çekiyor.

Rockstar Games Presents yazısını görmeden önce bizleri çokça beklediğimiz Vice Beach karşılıyor.

Ama öncesinde dalgaların görüntüsü, jet ski ve teknelerin denizde oluşturduğu muazzam detaylar, balinalar ve hatta köpek balıkları, birbirini takip eden kuş sürüsü... Miami denizinde olması gereken her şey bu sahnede kendisini gösteriyor.

Burada sağ üstteki Vice City’den hatırladığımız gazete dağıtan Dodo uçağını görüyoruz.

Miami’de bulunan E11even adlı gece kulübüne gönderme yapılıyor.

Palmiye ağaçlarının arkasında lüks bir otel tüm heybetiyle karşımızda. İnsanın içine giresi geliyor değil mi? :)

Hovercraft tarzı bir aracımızla iki kişilik bir görev yapıyor olmalıyız.

Zira arkada Jason (Lucia’nın erkek arkadaşı) ve önde ise tam belli olmasa da Lucia’yı görmekteyiz.

Flamingolar, timsahlar, ördekler, kuşlar...

Eğer doğa hayatı RDR2’deki gibi olursa 2025’in en iyi oyunlarından biri olacağı şüphesiz.

En dikkat çekici sahne bu olsa gerek.

Solda güneş kremi sıkılması, ortada köpekleriyle plajda koşu yapan bir çift, sağ tarafta taşınabilir soğuk çanta ile içecek fırtalan siyahi bir adam, en sağda TikTok çeken bir çift. Sağ yukarıda Sea Sparrow sol yukarda chopper/maverick helikopter. Vice plajını canlı gösteren etmenlerden sadece birkaçı.

Bu sahnede ise sürat tekneleriyle limanın yanından geçiş yapmaktayız.

Bu sahne bize Miami Vice filmindeki aşağıdaki sahneyi hatırlatıyor:

Öndeki araç, üstü açık bir otomobilde ayağa kalkan Lucia’yı kayda alıyor.

Sanırım ana karakterimiz viral olma peşinde. Bu tür atraksiyonları çokça oyunda göreceğiz.

Oyunumuz Leonida (gerçekteki Florida) eyaletinde geçiyor. Bunu plakalardan anlayabiliyoruz. Florida eyaletinde Wynwood adı verilen, duvarları hep grafitilerle dolu bir mahalle var.

Burada orayı benzetmeye çalıştıklarını görüyoruz. Modifiyeli araçların hiçbir GTA oyununda olmadığı kadar detaylı olacağı söyleniyor.

Karşınızda GTA Vice City’deki Pole Position’ın GTA 6 versiyonu.

Özetle bir gece kulübüne gittiğinizde karşılaşabileceğiniz manzaraları aynen oyuna da eklemişler.

Altın dişli ve kolyeli karakterimiz oyunda önemli birisi olacağa benziyor.

Diğer adamımız ise mavi bandanasıyla GTA Vice City’deki Haitilerin tekrar oyuna eklenebileceğini söylüyor.

Burada oyunumuzun gece ışıklandırmasını görüyoruz.

GTA 5’ten çok da farklı olduğunu söyleyemiyoruz fakat araç trafiği ve denizdeki gemi yoğunluğu normalden daha fazla diyebiliriz. Ayrıca çizim mesafesi de takdire şayan. İnşallah sadece videoda göstermelik değil, oyunun kendisinde de bu detayları kayıp olmadan görebiliriz.

Sanırım plaj görüntüsü ile beraber en dikkat çekici sahne bu olabilir.

Araç ve insan kalabalığı sadece plajda değil otel kenarındaki yollarda da mevcut. Lüks arabaların yanında dilenen, omzunda iguana olan adam tezatlık oluşturmuş vaziyette. Karşıda pembe ışıklarda ise GTA Vice City’den hatırladığımız Ocean View Otel’i görmekteyiz. Ayrıca Cheetah da beyaz rengiyle bizleri selamlıyor. Otel odasının birinde televizyon görünmesi, "Acaba içine girilebiliyor mu veya orda yaşayan biri balkona çıkabiliyor mu?" sorusunu akıllara getiriyor.

Burası da muhtemelen meşhur Malibu Club. İnsan kalabalığı muhteşem duruyor.

GTA Vice City‘deki gibi katliam yaparız diye düşünüyorsanız kötü bir haberim var. Çünkü silah ile girmeye izin verilmiyor ayrıca yumruk atma devre dışı kalıyor diye biliyorum. Sadece yürümeye ve konuşmaya izin var. Kulübe girerken kuyrukta sıra beklemeler, parası olanın üst kattan loca ayırtması gibi özellikler de oyuna eklenmiş durumda.

Burası gerçekteki Florida Keys. Uzakta gördüğümüz beyaz balona benzeyen ise “Fat Albert Blimp”.

Adacıkları birbirine bağlayan yollarla GTA Vice City’de görmediğimiz yeni yerleşim alanlarına doğru uzanacağız.

Rockstar’ın, "omuzdan dökülen saç fiziği motorunu biz yaparsak böyle yaparız" diye gözümüze soktuğu bu sahnede ise Lucia’nın güzelleşmiş hâlini görüyoruz. (Gözünün altındaki ve dudağının üstündeki benler kendisini ele veriyor).

Bu da demek oluyor ki hapishaneden başlayıp lüks villadaki havuz partisine uzanan bir maceraya atılacağız.

Gün batımında MIAMI yerine VICE tabelası karşınızda.

Diğer oyunların tanıtım videolarında çok alışık olmadığımız sosyal medya paylaşım furyasını GTA 6’da çokça yer vermişler.

Hepsinin gerçekte ülke gündeminde uzunca süre yer edinmiş haberlere göndermeler olduğunu görüyoruz. Rockstar bu tür olaylardan beslenen ve kendince eleştirisini yapan bir firma. Oyunda çokça parodi hâlinde göndermelerini göreceğiz demek ki.

Benzin istasyonundaki bir markete timsahın girdiğini görüyoruz.

Florida eyaletinde son zamanlarda timsahların şehre indiği haberleri çıkmıştı. Rockstar boş durur mu, hemen oyuna eklemişler. Dükkânın içindeki dikkat çeken detaylar ise; kasanın önünde duran pastane ürünleri, sağda şans oyunu kuponları, onun da sağında tuvalet kağıtları.

Polis göğüs kamerası görüntüsü bizleri karşılıyor.

Umarım polis görevlerinde bu şekilde operasyonlara katılma şansımız olur.

Redneck abimizi görüyoruz. Yine tişörtünde timsah figürü dikkat çekiyor.

Ayrıca araç kapısının kolunu da koli bandıyla yapıştırması, Rockstar’ın detaycılığını bizlere gösteriyor.

Aracın arka camındaki Vice Vinyl ve #rideoutcustoms yazıları, bizleri araç modifiyesinde sticker’ların önemini ve özelleştirilebileceğini sunuyor.

Ayrıca adamımızın boynundaki kırmızı bandana, GTA Vice City’deki Kübalılar çetesinin geri dönebileceğini tahmin ettiriyor.

Burada Lucia ablamızın, içki dükkânını soyduktan sonra çaldığı paraları elinde görüyoruz.

Paraların teker teker sayılması, araç koltuklarının derileri çok gerçekçi gözüküyor.

Televizyon haberlerinden hatırladığımız “Weazel News”, daha detaylı ve çeşitli olarak GTA 6’da da hayatımızın bir parçası olacak.

Araçtan patlayan cam parçaları, su bidonlarının yere dökülmesi, birkaç kişinin sürücüyü araçtan çıkartmaya çalışmaları detayları eklenmiş. Bu mekanikler sadece TV haberinde değil, oyun içinde de olursa tadından yenmez.

Marketin rafları oldukça gerçekçi duruyor. Eski GTA oyunlarından hatırladığımız markalara yer verilmiş.

Soygun görevlerinde RDR2’deki gibi maske takıp takmamamızın, aranma seviyemiz ile ilişkili olacağını tahmin ediyoruz.

Soygundan kaçarken yoldaki kuru ağaç yapraklarının etrafa saçılması detayı, lastik izleri vs.

Eğer bir de araç fiziği GTA 4’teki gibi olursa muhteşem olacaktır.

Otel odasında Lucia, Jason’a "Bana güveniyor musun?" diye soruyor. Jason da "Güveniyorum." diyor. Oyunun hikâyesi iki ana karakterimiz üzerinde ilerleyecek gibi duruyor.

Görevlerde aldığımız kararlara göre ya Lucia ile daha fazla oynayacağız ya da Jason ile daha fazla vakit geçireceğiz gibime geliyor. Eğer Lucia’ya güvenmeyeceksek oyun daha çok Jason üzerinden ilerleyecek ve bunda verdiğimiz kararlar etkili olacak diye düşünüyorum.

Burada dükkân camındaki yazılardan içki dükkânı olduğunu görüyoruz. İki ana karakterimiz ile birlikte görev de yapabileceğiz sanırım.

Birisi kalabalığı kontrol ederken diğeri kasadan paraları çalmakla haşır neşir olabilir.

Ve kapanış görüntümüz...

PlayStation 5 ve Xbox X,S ‘e 2025’te çıkacağını biliyoruz. Tahminimce 2026 gibi de PC’ye gelecektir.

Serdar'ın düşünceleri bu şekildeydi. GTA Turk City demişken, GTA 6'ya özel hazırladığımız GTA Turk City videomuzu da izlemenizi tavsiye ederiz:

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