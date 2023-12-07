10 yılı aşkın süredir, tüm oyun camiası GTA 6'yı merakla bekliyor. Peki, bu gibi oyunların yapımı neden uzun yıllar sürüyor?

Rockstar Games, bilindiği üzere çoğu oyun şirketi gibi her yıl yeni oyun çıkaran bir şirket değil. Oyunların çıkışı bu denli uzun sürünce de oyuncular haklı olarak büyük beklentiler içerisine giriyorlar.

GTA 4, 2008 yılında; GTA 5 ise 2013 yılında çıkmıştı. Bu iki oyun arasındaki 5 yıllık farkı bile "uzun yıllar" olarak değerlendiren oyuncular, GTA 6'nın yaklaşık 12 yıl sonra çıkacak olmasını oldukça yadırgamış durumdalar.

GTA 4 ile GTA 5 arasında çıkış yılı olarak bu kadar fark yokken, neden GTA 6'nın çıkması 12 yıl sürüyor?

Rockstar Games, hiçbir oyununda yakalamadığı başarıyı 2013 yılında GTA serisinin 5. oyununda yakalamıştı. Çıktığı dönemdeki oyunlara kıyasla oldukça gerçekçi grafiklere sahip olan bu oyun, çıktığı dönemde tüm zamanların en çok satan ve kazandıran eğlence ürünü olmuştu.

Burada dikkatinizi çekeriz ki GTA 5 yalnızca en çok satan oyun değil, eğlence kategorisinde bulunan tüm ürünler içinde en çok satan eğlence ürünü oldu; bu da bir oyunun ulaşabileceği en yüksek başarı seviyesi demek oluyor.

GTA 5 bu kadar başarılı olmuşken, 5-6 yıl içinde GTA 6'yı piyasaya sürmek, GTA 5 Online'ın popülaritesini öldürecekti.

GTA 5, çıkalı 10 yıl olmasına rağmen hâlâ yeni çıkmış bazı oyunlardan daha fazla satıyor. Aktif oyuncu sayısı, 10 yıllık bir oyuna göre oldukça yüksek olan GTA 5; online modundan milyonlarca dolar kazandı. Rockstar Games, eğer GTA 6'yı GTA 5'in çıkışından 5-6 yıl sonra çıkarsaydı GTA 5; aynı GTA 4 gibi silik ve unutulmuş bir oyun olarak kalacaktı.

GTA 4, hem hikâye bakımından hem de fizikler bakımından GTA 5'ten çok daha iyi olsa da; online modu hiçbir zaman GTA 5 kadar canlı olamadı çünkü 5 yıl sonra GTA 5 piyasaya sürüldü.

Basit bir bağımsız oyunun bile geliştirilmesinin oldukça fazla zaman aldığını göz önünde bulundurursak, GTA 6 ve benzeri oyunların geliştirme sürecinin uzun sürmesi oldukça normal; özellikle fragmandan da gördüğümüz üzere grafiklerin, şu ana kadar bir oyunda gördüğümüz en kaliteli grafikler olduğu da bir gerçek.

Özetlemek gerekirse Rockstar Games, GTA 5'in hikâye modundan kat kat fazlasını online modundan kazandı ve bu gelir kaynağını durdurmak istemedi; bu bir gerçek ancak böylesine büyük bir oyunun yapımı ne olursa olsun barındırdığı detaylar ve daha birçok teknik ayrıntı sebebiyle en iyi ihtimalle bile muhtemelen 7-8 yıl sürecekti.

Cyberpunk 2077 faciasını hatırlayalım:

Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu tür devasa yapımların geliştirilme süreci, beklentilerin de fazla olması sebebiyle normalden daha uzun sürüyor çünkü yapımcı şirketler oyunun sorunsuz çıkması için azami özen gösteriyor.

Cyberpunk 2077'nin kabul edilemez başarısızlığı sonrasında yapımcı şirketler daha da temkinli olmaya başladı.

Cyberpunk 2077; yatırımcıların şirkete yaptığı baskılar, şirketin de yazılımcılarına ve diğer çalışanlarına yaptığı baskılar sonucunda aceleye getirilmiş bir oyun olarak karşımıza çıktı.

Yazılımcılar bile oyunun henüz hazır olmadığını ve onlarca hata barındırdığını söylemelerine rağmen yapımcılar yatırımcıların baskılarına dayanamadı ve bitmemiş bir oyunu piyasaya sürdü.

Beklentilerin en az GTA 6 kadar büyük olduğu Cyberpunk 2077, çok büyük bir potansiyele sahipti; belki birkaç ay daha geliştirilseydi Metacritic'te tüm zamanların en iyi oyunları arasında olacaktı hatta yılın oyunu ödüllerinde GOTY ödülünü bile kazanabilirdi.

Rockstar Games, dünyanın en büyük oyun markası GTA'nın da bu kaderi yaşamaması için yere sağlam basıyor.

Oyuncular yıllardır GTA 6'yı bekledikleri için doğal olarak sabırsızlanıyorlar ve oyunun artık çıkmasını istiyorlar.

Rockstar Games, Cyberpunk 2077 gibi başarısız bir çıkış yapmasındansa, sorunsuz bir oyun deneyimi yaşatmak ve markasının itibarını zedelememek için GTA 6'nın çıkışında hata yapma lüksünün olmadığının farkında.

Rockstar Games ince eleyip sık dokuyan bir şirket, GTA markasının büyüklüğünü de hesaba katınca geliştirme sürecinin uzun olması normal ancak bu kadar uzun sürmesi oyuncuların sabrını tüketmeye başladı. İçerikte değindiğimiz üzere Rockstar Games, online modundan daha fazla gelir sağlamak için bu süreci ekstra olarak uzattı; umarız ki bu kadar beklememize değer ve GTA 6, tüm zamanların en iyi oyunu olur ve bu oyunun tarihe geçişine tanıklık ederiz.

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