İddia: GTA 6, İlk Başta Kutulu Olarak Çıkmayacak (Sebebi Güldürdü)

Ortaya çıkan yeni bir iddiaya göre GTA 6'nın çıkışında spoiler'lara ve erken oynanış görüntülerinin paylaşılmasına izin verilmemesi için sadece dijitalden satılması gündemde.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

GTA 6’yı kutulu olarak koleksiyonuna eklemeyi planlayan oyuncular için en azından oyunun çıkış dönemini ilgilendiren şaşırtıcı bir iddia gündemde.

Avrupa’da fiziksel oyun satışlarıyla ilgilenen ve daha önce birçok doğru sızıntıyla adından söz ettiren güvenilir bir kaynağa göre Take-Two Interactive, GTA 6’nın kutulu (fiziksel) sürümünü çıkış gününde piyasaya sürmeyi planlamıyor.

Take-Two sızıntılardan çekiniyor

2

İddialara göre Take-Two, oyunun hikâyesi ya da oynanış görüntülerinin erken sızdırılmasını önlemek istiyor. Özellikle The Last of Us Part 2 örneğinde yaşanan büyük sızıntılar, bu kararın arkasındaki en önemli nedenlerden biri olarak gösteriliyor. Bu yüzden Lucia ve Jason’ın hikâyesine erişmek için ilk etapta yalnızca dijital sürüme ihtiyacınız olacak gibi.

Kutulu sürümün ne zaman çıkacağı ise belirsizliğini koruyor. Bazı kaynaklar, oyunun kutulu sürümünün dijital çıkıştan 3–4 hafta sonra raflara gelebileceğini öne sürerken, bazı iddialar ise bu tarihin 2027’nin ilk aylarını bile bulabileceğini söylüyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce GTA 6 kutulu sürümü olmadan piyasaya sürülebilir mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

