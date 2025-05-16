Take-Two CEO'su Strauss Zelnick, geçtiğimiz haftalarda ertelenen dünyanın en çok beklenen oyunu GTA 6'nın neden ertelendiğini açıkladı.

Dünyanın en çok beklenen ve merak edilen oyunu olan GTA 6, hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz haftalarda ertelenmişti. Bu ertelemeye dair Rockstar Games'ten net bir açıklama gelmemiş olsa da Take-Two CEO'su Strauss Zelnick bir röportajda soru işaretlerini giderdi.

Take-Two CEO’su Strauss Zelnick, IGN’e verdiği röportajda GTA 6'nın erteleme kararının kendisini de üzdüğünü söyledi ve Rockstar Games'in oyunu istedikleri mükemmellik seviyesine ulaştırmak için zamana ihtiyacı olduğunu belirtti.

"Acı verici olsa da doğru karar buydu. Ekibini mükemmellik arayışlarında desteklemek, yapılacak en önemli şeydir."

"Geliştirme sürecinin sonuna yaklaştıkça pürüzler daha net görülüyor."

Zelnick, geliştirme sürecinin sonlarına yaklaştıkça oyunun ihtiyaç duyduğu son rötuşların daha net görüldüğünü belirtti. Rockstar'ın yaratıcı vizyonuna tam destek verdiklerini söyleyen Zelnick, küçük ama kritik bir zaman aralığıyla oyunun potansiyelini en üst düzeye çıkaracaklarına inandığını ifade etti.

Geçmişte tarih verdiklerinde bu tarihlere büyük ölçüde sadık kaldıklarını belirten Take-Two CEO'su, açıkladıkları 26 Mayıs 2026 tarihinden de oldukça emin olduklarını vurguladı.

Zelnick, GTA 6 için belirlenen hedefin ve mükemmelik arayışının sadece bir oyun yapmaktan ibaret olmadığını, video oyun endüstrisinin yeni "ölçütünü" yaratmak olduğunu da vurguladı. Oyunun bugüne kadar görülmemiş bir deneyim sunacağı yönündeki iddialar görünen o ki gerçek olacak gibi.