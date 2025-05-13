Sektöre yakın kaynakların belirttiğine göre GTA 6'nın yeniden ertelenmesi gündeme gelebilir, üstelik diğer oyun geliştiricileri de bu durumdan oldukça memnun olacak gibi görünüyor.

Geçtiğimiz hafta ertelendiği açıklanan GTA 6'nın çıkışı iddialara göre bir kez daha ertelenebilir. Hatta oyun dünyasının bazı isimleri, oyunun tekrar ertelenmesi için âdeta dua ediyor.

Başta ertelemeye yönelik gelen söylentiler, GTA 6'nın Sonbahar aylarında çıkmasının mümkün olmadığını ve Rockstar Games’in oyunu 2026'ya sarkıtacağını iddia ediyordu. Bu iddialar geçtiğimiz hafta doğrulandı ve GTA 6’nın çıkış tarihi 26 Mayıs 2026 olarak güncellendi.

Bu erteleme ilk bakışta hayal kırıklığı yaratsa da bazı sektör kaynaklarına göre bu karar oyunun kalitesi açısından olumlu bir gelişme. İddialara göre oyun bu yılın Sonbahar döneminde çıksaydı çok daha eksik ve sorunlu olabilirdi.

İddia popüler isim Jason Schreier'dan geliyor

Rockstar Games, ikinci fragmanı yayınlayarak Jason, Lucia ve diğer karakterlerle ilgili yeni bilgiler sunsa da oyunun hâlâ yeni çıkış tarihinde hazır olacağını söylemek mümkün değil. Bloomberg’den Jason Schreier’ın haberine göre belirlenen yeni çıkış tarihi olan 26 Mayıs 2026 bile kesin değil.

Schreier, sektör genelinde büyük oyun şirketlerinin GTA 6’nın çıkış tarihine göre kendi lansman planlarını şekillendirdiğini ve bazı firmaların oyunun tekrar ertelenmesini umduğunu belirtti. "Oyun dünyasında şu an büyük bir 4D satranç oynanıyor." diyor Schreier. "Herkes Rockstar’ın bu tarihe yetişip yetişemeyeceğini çözmeye çalışıyor."

Şimdilik gelişmeler bunlarla sınırlı ancak olası bir erteleme söz konusu olursa, muhtemel kuvvetle Rockstar bu kararı 2026'ya girdikten sonra verecektir.