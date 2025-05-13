Sızıntılarıyla ünlü kaynaklardan gelen bilgilere göre Rockstar Games, GTA 6'dan oluşan açığı bu yılın sonlarına doğru piyasaya süreceği GTA 4 Remastered ile kapatacak.

Rockstar Games’in GTA 6'yı 2026’ya ertelemesiyle birlikte stüdyonun yayın takviminde oluşan boşluk görünüşe göre uzun süredir dedikoduların ana odağı olan GTA 4 Remastered ile doldurulacak.

2 Mayıs’ta yapılan resmî açıklamayla GTA 6’nın çıkış tarihi 26 Mayıs 2026’ya ertelenmişti. Erteleme hayal kırıklığı yaratmış olsa da oyunculara Jason ve Lucia'nın hikâyesine dair daha fazla bilgi sunan yeni bir fragman yayımlanmıştı ancak esas dikkat çeken gelişme, bu gecikmenin Rockstar Games'in başka bir projeyi öne çekmesiyle sonuçlanabilecek olması.

GTA 4 Remastered ne zaman çıkacak?

GTA sızıntılarıyla bilinen güvenilir isim TezFun, GTAForums’da yaptığı paylaşımda Rockstar Games'in uzun zamandır gündemde olan GTA 4 Remastered'ü bu süreçte hayata geçirebileceğini öne sürdü. İddialara göre proje en az bir yıldır geliştiriliyor ve bu yılın sonlarına doğru piyasaya sürülecek.

Tez ayrıca Liberty City Preservation Project (LCPP) modunun kaldırılmasının da bu planla ilgili olduğunu söyledi. Keza Rockstar hâlâ pandemide çizdiği yol haritasına sadık kalıyorsa, GTA 4 Remastered'dan sonra Max Payne 3 için de bir portun gündeme geleceği belirtiliyor.

GTA 4 Remastered yeni nesil konsollardan oynanabilecek

GTA 4 Remastered gerekli mi sorusu ise şu noktada birçok kişi için değişik yanıtlarla cevaplanabilir. Oyunun mevcut hâli bile günümüzde gayet iyi seviyede olsa da yeni nesil konsollardan oynamak mümkün değil.

GTA 4 Remastered tam da bu sorunu çözecek ve oyunun yeni nesil konsollardan da oynanabilmesini sağlayacak. Tüm gözler şimdi resmî bir açıklama gelip gelmeyeceğinde ve eğer bu iddialar doğruysa, Liberty City'ye dönüş artık o kadar da uzak olmayabilir.