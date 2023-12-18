GTA 6 çıkana kadar daha 2 yıl boyunca beklemek istemeyen hayranlar, şimdiden paylaşılan içerikleri detaylar için incelemeye başladı. Oyunun posterinden bir suçun gizemini çözmeye çalışan dedektiflere dönüşen hayranlar, bölgenin kabataslak bir haritasını bulduklarına inanıyor.

2023 yılının ve hatta tüm zamanların en görkemli oyun duyurusu, GTA 6'nın fragmanının yayımlanması olmuştu. 2025 yılında konsollara gelecek olan yapım şimdiden hayranları heyecanlandırırken, paylaşılan tek resmî görsel ve fragman serinin hayranları tarafından didik didik inceleniyor. Bu incelemelerde bölgenin biraz bulanık da olsa haritasının bulunduğuna inanılıyor.

Posterdeki kısım, gerçekten de haritaya benzemesiyle gündeme oturdu

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Reddit'te bir kullanıcı, oyun için paylaşılan ilk ve tek resmî görseli incelerken karenin sağ alt tarafında yer alan bir panoya dikkatleri çekti. Panoda bölgenin haritası olduğunu düşündüğü, Vice City ve adaların yer aldığı bir harita bu karede yer alıyordu. GTA 6'nın, Florida'nın bir varyasyonu olarak bildiğimiz Leonida'da geçeceğini biliyoruz. Gördüğümüz harita da oyunun en azından kısmî haritası olabilir. Oyunun birden fazla şehirde geçeceği iddiaları uzun zamandır gündemde yer alıyor.

"NikTekOfficial" isimli bir başka kullanıcı ise X'te yaptığı paylaşımla harita üzerindeki iddiaları değerlendirdi. Oyunun görsellerine renk düzeltme ve yapay zekâyla iyileştirme teknikleri uygulayan kullanıcı, daha sonra da bu görselleri Florida haritasıyla karşılaştırdı. Gerçekten de iki bölge oldukça benziyor.

Sizce bu detay, oyuncuların gözlerinden kaçmayan bir detay mı, yoksa oyuncular öyle görmek istedikleri için mi burada bir harita görüyorlar? Elbette bu kadar detaysız bir harita oyun hakkında çok fazla bilgi sunmayacaktır. GTA 6, 2025 yılında konsollara ve ilerleyen yıllarda da bilgisayarlara gelecek. Doğru olup olmadığnı ilerleyen zamanlarda göreceğiz.