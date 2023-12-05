Rockstar, bugün fragmanını yayımladığı GTA 6'nın resmî internet sayfasını da açtı. Sitede, fragman, poster ve açıklama gibi şeyler yer alıyor.

Oyun dünyasının yıllardır beklediği gün geldi. Rockstar, Grand Theft Auto serisinin yeni oyunu GTA 6’dan ilk fragmanı, sızıntılar nedeniyle planlanandan daha erken saatlerde dün gece bizlerle buluşturdu. 91 saniyelik fragman, Vice City’e bizi geri götürecek oyunun 2025’te geleceğini gösterirken haritasından oynanabilir karakterlerine kadar birçok şeye de ilk bakışı atmamıza sağladı.

Rockstar, ilk tanıtım fragmanın ardından GTA 6’nın resmî internet sayfasını da açtı. GTA 6’nın web sayfası, şimdilik çok detay içermiyor.

GTA 6’nın web sayfasında fragman, açıklama ve poster bulunuyor

GTA 6’nın resmî web sayfasına buradaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Rockstar’ın eklediği GTA 6 sayfası, oyunun posteriyle açılıyor. Buradan dün yayımlananan fragmana da YouTube yoluyla ulaşabiliyorsunuz. Ayrıca sitede “Leonida’ya Hoş Geldiniz” başlıklı açıklama da yer alıyor. Vice City’nin yer aldığı kurgusal eyalet Leonida’nın ABD’nin Florida eyaletinden esinlendiğini belirtelim.

Rockstar’ın sayfadaki açıklaması ise oyunda Vice City’nin neonlarla kaplı sokaklarına ve daha fazlasına ev sahipliği yapan Leonida eyaletine gideceğimizi ve GTA 6’nın serinin en büyük değişim geçiren oyunu olduğunu belirtiyor.

Açıklamada daha önce olduğu gibi oyunun 2025 yılında Xbox Series S/X ve PlayStation 5 için çıkış yapacağı yazıyor. Yani yine PC için geliş tarihi konusunda bir bilgi yok. PC versiyonunun, önceki oyunlarda olduğu gibi 2025’ten daha sonra geleceğini söyleyebiliriz. Bunun nedenini merak ediyorsanız aşağıdaki içeriğimize göz atmayı unutmayın.

GTA 6 fragmanında gözden kaçırmış olabileceğini detaylar için: