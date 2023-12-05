Tüm zamanların en çok beklenen oyunu GTA 6, birkaç saat önce nihayet ilk fragmanıyla beklentileri arşa çıkardı. Oyuncuların en merak ettiği konulardan biri ise oyunun sistem gereksinimleri ama şu da var ki oyunun hemen PC için çıkmayacağı gerçeği.

Sonunda beklenen gün geldi ve GTA 6 ilk fragmanıyla karşımızda. Beklenenden erken gelen ve grafik kalitesiyle büyüleyen, oyun dünyasının en çok beklenen oyunu GTA 6; maalesef her platform için aynı anda çıkış yapmayacak.

Aslında Rockstar Games için "önce konsollara, sonra bilgisayarlara" prensibi sadece GTA 6 için geçerli değil; Rockstar Games, bugüne kadar çıkardığı tüm oyunlarını önce konsollar, yaklaşık 1 yıl sonra ise bilgisayarlar için çıkardı. Peki neden PC oyuncuları dışlanıyor?

PlayStation ve Xbox konsollarını PC'den ayıran ne var da PC oyuncularının 1 yıl beklemesi gerekiyor?

PlayStation 5 ve Xbox Series X/S düşünüldüğünde, bu konsollardan dünyada birer tane var. Daha detaylı anlatmak gerekirse, PlayStation ve Xbox'ın yeni jenerasyon konsolları tek tip; yani bu cihazların içinde bulunan tüm bileşenler aynı ve sabit.

Hâl böyle olunca da oyun yapımcıları daha az optimizasyon sorunu yaşıyor çünkü sadece bu neslin cihazlarına uyumlu çalışacak şekilde oyunlarını optimize ediyorlar.

PC tarafına baktığımız zaman ise her bilgisayar farklı bileşenlere sahip olduğu için bu denli büyük çaplı oyunlar, ilk etapta oyunlarını bilgisayarlara çıkarmak istemiyorlar.

Bunun en basit örneği ise geçtiğimiz yıl yılın oyunu ödülünü kazanan Elden Ring'in, ne kadar başarılı olmuş olsa da, konsollara ve PC platformuna aynı anda çıkmasıyla yaşadığı optimizasyon sorunları, oyunun itibarını oldukça zedelemişti.

Piyasada bulunan onlarca ekran kartları, işlemciler, farklı frekans ve boyutlara sahip RAM'ler derken; GTA gibi dev bir markanın 10 yılı aşkın süredir beklenen ve GTA 5'in muazzam başarısından sonra tüm zamanların en iyi oyunu olacağı düşünülen GTA 6'nın bu beklentileri karşılayabilmek için hata yapma lüksü yok.

Böylesine dev bir oyunun saçma oyun içi hatalar barındırması ve optimizasyon sorunlarıyla çıkması, milyonlarca PC oyuncusu için kabul edilemez olacaktır. Piyasada bulunan bilgisayar bileşenlerinin farklı kombinasyonları sonucu oluşturulmuş PC'ler ile aylarca test edildikten sonra oyunu PC piyasasına sürmek hem Rockstar Games için hem de PC oyuncuları için çok daha sağlıklı olacaktır. Cyberpunk 2077 vakasını hepimiz hatırlıyoruz.

Peki, en iyi ihtimalle tahmini ne zaman GTA 6'yı PC'lerimizde oynayabiliriz?

Geçmişte çıkmış GTA oyunlarını göz önünde bulundurduğumuzda, Rockstar Games; oyunlarını konsollara çıkardıktan ortalama 1 yıl sonra PC platformu için oyunu piyasaya sürüyor.

Bu gelenek, GTA 6 ile birlikte bozulabilir çünkü oyun tarihinde ilk defa bu kadar gerçekçi ve kusursuz oyun grafikleri görüyoruz; hâl böyle olunca da bu grafikleri çalıştıracak güçte bilgisayarlar üzerinden oyunun her detayıyla test edilmesi gerekecek.

Tüm testler tamamlandıktan sonra tahminimizce GTA 6'nın en iyi ihtimalle 2026, en kötü ihtimalle 2027 yılında PC platformu için çıkacağını söyleyebiliriz.

Günümüz oyun dünyasında bilindiği üzere yapımcı şirketler yayımladıkları çıkış tarihlerini sık sık erteliyorlar; oyuncular olarak Rockstar Games'ten böyle bir şey görmeye pek alışkın değiliz ama söz ettiğimiz oyun GTA 6 olunca, beklentileri karşılamak adına oyunun yayınlanacağı asıl tarih olan 2025'in de ertelenme ihtimalini göz önünde bulundurmak gerekiyor.

Rockstar Games, henüz güvenimizi sarsmamış nadir oyun şirketlerinden biri. Dünyanın en iyi oyunlarına sahip olan bu şirketin, dünyadaki tüm oyuncular tarafından en çok beklenen oyunu olan GTA 6'nın PC platformuna neden geç çıktığını ve tahminen ne zaman PC'ye geleceğinden bahsettik. Sizin bu konu hakkındaki görüşleriniz neler? Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi ve varsa tahminlerinizi yorumlar kısmından yazmanızı bekliyoruz!

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