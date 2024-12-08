Rockstar, GTA 6'nın ilk fragmanından bu yana derin bir sessizliğe gömüldü. Peki neden? Bu sorunun yanıtını GTA 5'in geliştirilmesinde rol oynayan Mike York verdi.

Geçtiğimiz hafta sizlerle paylaşmış olduğumuz bir haberde CD Project Red'in The Witcher 4 hakkında hiçbir gelişme olmamasına rağmen neden oyunu duyurup hakkında konuşarak ilgi çekmeye çalıştığından bahsetmiştik. CDPR açık bir şekilde "ilgi çekmek için" yeni bir gelişme olmasa da oyun hakkında konuştuğunu itiraf etti. Bugün benzer bir itiraf, GTA 5'in geliştirilme aşamasında animasyonlardan sorumlu eski Rockstar çalışanı olan Mike York benzer açıklamalarda bulundu.

Bildiğiniz gibi Rockstar, geçtiğimiz yıl GTA 6'nın ilk fragmanını yayımladığından bu yana oyun hakkında neredeyse hiçbir şey söylemedi. Peki Rockstar neden bu kadar sessiz? Oyunla ilgili bir aksilik mi var? İkinci fragmanın geliş tarihi ilk fragmanda ya da posterde saklı olabilir mi? Rockstar'ın sosyal medya paylaşımlarında ipuçları olabilir mi? Mike York'a göre Rockstar'ın sessizliği tam olarak bu soruları sormamız için…

Rockstar, sessiz kalarak huzursuz olmamızı istiyor

York'a göre Rockstar'ın sessizliği bir taktik. Hayranlar, bu sessizlikten huzursuz olacak ve oyun hakkında teoriler üretecek. Böylece Rockstar, kılını bile kıpırdatmadan oyunun reklamını yapmış oluyor. Ayrıca York, geliştiricilerin de bu teorileri sıkı bir şekilde takip ettiğini ve keyif aldığını söylüyor. Sonuçta Rockstar, çok basit bir şekilde "2. fragman şu tarihte paylaşılacak." diyebilir ancak böyle bir durumda o tarihe kadar oyun hakkında muhtemelen kimse konuşmayacak. Şimdiyse Rockstar'ın her adımında bir ipucu aranıyor, her gün GTA 6 hakkında yeni bir teori ortaya atılıyor.

Mike York, oyunlar piyasaya sürüldükten yıllar sonra keşfedilen sürpriz yumurtalarla ilgili olaraksa geliştiricilerin aslında oyunun hikayesinde hiçbir önemi olmayan bu tarz gizli "şeyler" gizlemekten büyük keyif aldığını, hatta geliştiricilerin bazı sürpriz yumurtaları gizlerken oyuncuların bunu hiçbir zaman bulamayabileceğini dahi düşündüklerini belirtiyor. Tabii 200 milyondan fazla kopya satan bir oyundaki en küçük sürpriz yumurtanın bile bir şekilde keşfedilmesi çok da sürpriz değil.