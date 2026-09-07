GTA 6'nın Türkçe dublajını yapan Tan Productions'ın kurucusu, oyuna Türkçe desteği eklenmesi hakkında Rockstar'dan mail aldığını ifade etti.

Dünyanın en çok beklenen oyunu GTA 6’nın yakın zamanda oynanış fragmanının yayımlandığını görmüştük. Bunun ardından da Tan Productions, fragmanın çok kaliteli olmasıyla dikkat çeken Türkçe dublajlı bir versiyonunu bizlerle buluşturmuştu. Bu fragmanın ardından da Türk oyuncuların Rockstar’dan oyuna Türkçe desteği ekleme talebi yeniden gündeme oturdu.

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Türk oyunseverlerin GTA 6’ya Türkçe eklenmesi için yükselen sesi, sadece ülkemizde değil, dünya çapında da gündem oldu. Öyle ki IGN gibi büyük yayıncılar, oyunseverlerin bu talebini gösteren içerikler yaptı. Bu kadar büyümesinin ardından ise birkaç gün önce heyecanlandıran bir haber geldi.

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Rockstar'dan konuya ilişkin mail geldi

Dublajlı fragmanı yapan Tan Productions’ın kurucusu Tan Şahin Kanat, resmî hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda sevindirici bir haber verdi. Kanat, Rockstar Games’in çatı kuruluşu Take Two’dan bir mail aldığını belirtti.

Kanat, e-postanın detaylarını paylaşmasa da umutlu olduğunu aktardı. Paylaşıma göre Take Two ve Rockstar Games, Türk oyuncuların GTA 6’ya Türkçe desteği eklenmesi hakkındaki taleplerin farkında.

Tabii ki bunun şu an için hiçbir anlamı yok. Rockstar, desteği ekleyeceğine dair hiçbir ifade kullanmamış. Bu yüzden kesin olacak diye düşünmek doğru olmaz. Yine de umut verici bir gelişme olduğunu belirtebiliriz.

GTA 6 dublajlı fragmanı