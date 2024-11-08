Oyun sektörünün en çok beklenen oyunu GTA 6'ya yönelik Take-Two başkanından önemli bir açıklama daha geldi.

Take-Two Başkanı Strauss Zelnick, Rockstar Games’in merakla beklenen oyunu GTA 6'nın, Microsoft’un mevcut nesildeki konsollarından biri olan Xbox Series S’de çalışıp çalışmayacağı konusunda endişe duymadıklarını açıkladı.

Xbox Series S, Xbox Series X’in teknik olarak daha zayıf bir modeli ve pek çok geliştirici oyunlarını Xbox Series S için optimize ederken ciddi zorluklar yaşıyor. Özellikle yüksek donanım gereksinimleri olan oyunlarda zorluklar yaşanmakta. Örneğin Baldur's Gate 3’ün Xbox platformuna geç gelmesinin ardındaki temel nedenlerden biri de Xbox Series S olmuştu. Ayrıca, Dune: Awakening gibi oyunların geliştiricileri de bu konsola uyum sağlamanın oldukça zorlayıcı olduğunu belirtmişlerdi.

GTA 6, Xbox Series S'te rahatlıkla çalışacak

Yine de Take-Two, bu tür zorluklara rağmen Xbox Series S'te GTA 6'yı çalıştırma konusunda bir sorun yaşayacağını düşünmüyor. Şirketin kazanç toplantısında Zelnick, kendisine Xbox Series S’in GTA 6'nın performansı açısından potansiyel bir sorun yaratıp yaratmayacağı sorulduğunda Rockstar’ın deneyimli ekibinin farklı teknoloji seviyelerine sahip platformları desteklemek için çözümler geliştirmede oldukça yetenekli olduğunu ifade etti.

Zelnick ayrıca her platformda geniş bir kitleye ulaşmanın önemini vurgulayarak, PC platformunun özellikle büyüyen bir pazar olduğuna dikkat çekti. PC platformu artık son dönemde konsol özel oyunlarının da yer aldığı bir platform hâline geldi ve Take-Two’nun da bu platforma olan desteğinin süreceği ifade edildi.

Tabii şu an için GTA 6'nın PC versiyonuna dair resmî bir açıklama yapılmamış durumda. Take-Two, oyunun çıkış tarihinin 2025 sonbaharında olması için çalışmaların yoğunlaştıkları dışında başka herhangi bir bilgi paylaşmıyor.