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GTA 6'da Yer Alacak Aktivitelere Dair Yeni Detaylar Ortaya Çıktı

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GTA 6'nın açık dünyasında yapabileceğiniz pek çok yeni aktivite daha gün yüzüne çıktı.

GTA 6'da Yer Alacak Aktivitelere Dair Yeni Detaylar Ortaya Çıktı
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

GTA 6'ya dair her geçen gün yeni bilgiler gelmeye devam ediyor ve bugün ortaya çıkan yeni bilgiler oyun içi etkileşimlerin ve yan aktivitelerin ne kadar derin olacağını gözler önüne seriyor.

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Özellikle karakter gelişimini doğrudan etkileyen spor salonu mekanikleri ve genişletilmiş açık dünya aktiviteleri, oyunu merakla bekleyenlerin heyecanını artırmayı başaracak cinsten.

İçerikten Görseller

GTA 6'da Yer Alacak Aktivitelere Dair Yeni Detaylar Ortaya Çıktı
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GTA 6'da yer alacak aktiviteler

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Tourens'in aktardığı üzere GTA 6'da yer alacak aktivitelerden bazıları şu şekilde:

  • Haritada birden fazla GYM bulunacak.
  • GYM'e isterseniz tek isterseniz Lucia ile birlikte gidebileceksiniz. Siz bir karakterle çalışırken diğer karakterde GYM'de antrenman yaparak istatistiklerini geliştirebilecek. Ek olarak ilişkinizi güçlendiren bir aktivite olacak.
  • GYM'e girerken kayıt masasından GYM üyeliği oluşturmanız gerekecek.
  • GYM'de giyinme odaları bulunuyor. İsterseniz spordan önce ve sonra kıyafetlerinizi değiştirebiliyorsunuz.
  • Antrenmana başlamadan önce protein içeceği gibi içecekler ile antrenmanları kolaylaştırabiliyorsunuz.
  • GYM'de aynı gerçek bir GYM gibi birçok alet ile antrenman yapabiliyorsunuz.
  • Günlük sporunuzu tamamlamak için 3 farklı antrenman yapmanız yeterli oluyor.
  • Çok yemek yerseniz ve spor yapmazsanız karakteriniz kilo alıyor. Eğer karakterinizin kası varsa kas kaybediyor.
  • Kilo almak için "cidden çok yemek yemeniz gerekiyor".
  • Fitness uygulamasında uyku düzenini takip edebileceksiniz. Uyku düzeninize bağlı olarak belirli olumlu ve olumsuz etkiler olacak.
  • Balık tutma sistemi RDR 2 kadar ayrıntılı fakat GTA 6'da balığı yakalayıp tekrar salıyorsunuz.
  • Balık tutma aktivitesi genel olarak eğlence, biraz hikâye, koleksiyon ve meydan okumalar için. Balıkçılıktan para kazanamıyorsunuz.
  • Avcılıkta para kazanabileceksiniz.
  • Golf, basketbol, bilardo, tenis, güreş, tüplü dalış, kano ve daha pek çok aktivite oyunda yer alacak.
  • Oyunda sokak yarışları, pist yarışları, offroad yarışları ve deniz/su yarışları gibi birden fazla yarış tipi bulunuyor.

Artık oyunun resmî olarak çıkacağı 19 Kasım tarihine az bir zaman kaldı. Peki sizi oyuna dair en çok heyecanlandıran şey ne? Aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

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