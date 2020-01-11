2008 yılından bu yana hâlâ popüler olan GTA IV, ortada hiçbir sebep yokken artık Steam mağazından satın alınamıyor. Fakat oyunun Episodes from Liberty City DLC'si satın alınabiliyor.

Nico Bellic isimli Sırp bir genç olup Amerikan rüyasını yaşamak üzere Liberty City’e taşındığımız GTA IV, çıkışından bu yana serinin hâlâ sevilen oyunlarından biri durumunda. Oyun, sunduğu değişik GTA atmosferi ve benzersiz deneyimiyle günümüzde de birçok oyuncu tarafından oynanmakta.

Fakat nedendir bilinmez GTA IV, bugünden itibaren Steam’den satın alınamıyor. Oyunun Steam’de kendine özel sayfası bulunuyor ancak GTA IV’ü kütüphanenize eklemek için satın almanızı sağlayacak herhangi bir seçenek bulunmuyor. Ayrıca GTA IV Complete Edition da aynı şekilde şu anda satın alınamıyor.

GTA IV artık Steam’den satın alınamıyor ama DLC’si satın alınabiliyor:

Grand Theft Auto serisinin yapımcısı Rockstar Games tarafından bu konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmiş değil. Yani şu anda GTA IV’ün Steam’den neden satın alınamadığına dair bir cevap bulunmuyor. Ne gariptir, GTA IV DLC’si olan Episodes from Liberty City hâlâ satın alınabiliyor.

Fakat GTA IV’ü daha önce satın almış olan kullanıcıların bu durumdan dolayı herhangi bir şüphe yaşamalarına gerek yok. Eğer oyunu daha önce satın aldıysanız ve kütüphanenizde mevcut durumdaysa oyunu sorunsuz bir şekilde indirebilir ve oynayabilirsiniz.

Eğer GTA IV’ü Xbox ve PlayStation gibi diğer platformlardan satın almak ve oynamak istiyorsanız bu konuda da bir sıkıntınız olmayacak. Bu durum şu anda yalnızca Steam için geçerli.

GTA IV’ün Steam’den kaldırılışının Rockstar’ın kendi oyun platformunu kurmuş olmasından kaynaklandığını da düşünmeyin. GTA IV, şu anda Rockstar Games Launcher’ın mağazasında da bulunmuyor. Fakat HumbleBundle gibi sitelerde hâlâ Steam platformu için satılıyor.

Yakında böyle bir şeyin neden yapıldığına dair detaylar mutlaka elimize ulaşacaktır. Dolayısıyla bizi takip etmeye devam edin. Bu arada böyle bir şeyin neden yapılmış olabileceğine dair tahminlerinizi de yazmayı unutmayın.