GTA Mobile'ın Çok Yakında Geleceği İddia Edildi

Birkaç ay önce video oyun şirketi Zyanga’yı satın alan Take-Two, çok yakında GTA Mobile sürpriziyle karşımıza çıkabilir…

Amerikan merkezli oyun şirketi Take-Two, bildiğiniz üzere Rockstar Games ve 2K Games gibi şirketleri bünyesinde barındırıyor. Sektörün en önemli isimlerinden Take-Two, bu yılın Ocak ayında 12,7 milyar dolar karşılığında oyun şirketi Zynga'yı satın aldığını duyurdu.

Take-Two’nun 12,7 milyar dolar karşılığında Zynga'yı satın alması epey ses getirmişti. Özellikle Microsoft’un Activision Blizzard’ı satın almasından sonra en büyük alışverişin bu iki şirket arasında gerçekleştiğini belirtmekte fayda var. Şimdi ise Take-Two’nun, Zyanga’yı satın almasındaki anlaşmanın 23 Mayıs’ta kapatılacağı bildirildi. Bunun hemen akabinde ise GTA Mobile’in piyasaya çıkacağı haberleri dolaşmaya başladı.

GTA Mobile çok yakında gelebilir

23 Mayıs Pazartesi günü Take-Two’nun anlaşmayı kapatması bekleniyor. Cuma günü itibariyle ise piyasanın kapanmasıyla Zyanga’nın hisseleri askıdan alınacak ve artık Nasdaq’ın bir parçası olmaktan kurtulacak. Bu anlaşmanın kapanmasıyla Activision Blizzard’ın ardından en büyük satın alma gerçeklemiş olacak.

Satın alımın gerçeklemesiyle beraber tüm gözler merakla beklenen GTA Mobile’a çevrilecek. Zira Take-Two CEO'su Strauss Zelnick; Zynga'nın’nın ücretsiz oyunlar ve platformlar arası hedeflerin geliştirilmesinde büyük rol oynayacağını belirtirken, gözler ise GTA Mobile'ın çıkışına çevrildi.

Zynga CEO'su Frank Gibeau, Take-Two ile birleşilmesi durumunda bir adım daha ileri gidileceğini belirtti. Bunun da GTA Mobile ile sonuçlanacağı iddia edildi. Zira tüm oklar bu yönde ve popüler oyunun mobile taşınması için her iki şirketin de bunun üstesinden gelebileceği düşünülüyor. Şu an için resmi bir açıklama yapılmazken, haziran ayı gibi bu durumun netleşmesi bekleniyor.