Uzun zamandır beklenen Apex Legends Mobile tüm platformlarda yayımlandı. Android kullanıcıları oyunu direkt olarak indirip oynayabiliyor olsa da Türkiye'deki iPhone kullanıcıları için indirme butonu henüz aktif edilmemiş durumda.

2019 yılında çıkış yapan ve battle royale dünyasına damgasını vuran Apex Legends, devamlı gelen yeni içerikleriyle milyonlarca oyuncuya hitap etmeye devam ediyor. Fakat oyun, bugüne kadar mobil dünyada kendisini hiçbir şekilde göstermemişti. Geçtiğimiz hafta ise uzun süredir merakla beklenen mobil oyununun çıkış tarihi açıklanmıştı.

17 Mayıs olarak açıklanan çıkış tarihi en sonunda geldi. Titanfall evreninde geçen battle royale oyununun mobil sürümü Apex Legends Mobile bugün uygulama mağazalarında yerini aldı. Oyun, şimdiden on binlerce oyuncu tarafından mobil cihazlara indirildi.

Apex Legends Mobile indirmeye açıldı

17 Mayıs itibarıyla 10 ülkede yayınlanan Apex Legends Mobile, ülkemizde de mobil oyuncular için kullanıma açıldı. Fakat oyunun Play Store üzerinde indirilebilir olduğu gözükürken, App Store’da uygulamanın henüz indirilebilir olmadığı görülüyor. Dolayısıyla oyunun ülkemizde şimdilik sadece Android kullanıcıları tarafından oynanabileceğini belirtelim.

Oyundan ekran görüntüleri

Apex Legends Mobile, oyuncuları ana oyunla aynı haritaya indirerek kıyasıya savaşa ev sahipliği yapıyor. Oyunun mobildeki grafikleri ve detay seviyesiyse battle royale oyunlarının geneline göre daha üst düzey noktada bulunuyor.

Apex Legends Mobile’ı indirmek için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz: