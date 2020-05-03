GTA Online Oyunculara Bir Kez Daha Oyun İçi Para Veriyor

Geçen ay oyuncuların Maze Bank hesaplarına oyun içi 500.000 dolar yatıran GTA Online, bu ay da aynı miktarda parayı oyuncuların banka hesaplarına yatıracak. GTA Online oyuncularının bu parayı elde etmek için yapmaları gereken tek şey, mayıs ayı içerisindeki bir zamanda oyunu oynamaları.

Geçen ay, Grand Theft Auto (GTA) Online'a bağlanan her oyuncu, Maze Bank hesaplarında 500.000 GTA doları olduğunu görmüştü. Görünüşe bakılırsa oyunun geliştiricisi Rockstar Games'in bu bonkörlüğü bir ayla sınırlı kalmayacak. Rockstar Games, elde edilmesi çok kolay 500.000 GTA dolarlık yeni hibenin bu ay için de oyunculara verileceğini açıkladı. Oyuncuların 500.000 GTA dolarını elde etmek için yapmaları gereken tek şey mayıs ayının içerisinde herhangi bir zaman oyunu oynamak.

Bu basit şartı yerine getiren her oyuncunun banka hesabına 500.000 GTA doları yatırılacak. Bir önceki hibede olduğu gibi, GTA Online oyuncuları ilk girişlerinden sonraki yedi gün içerisinde paranın banka hesaplarına yatırılmış olmasını bekleyebilirler. Bununla birlikte bu 500.000 kazanmanın tek yolu değil. GTA 5 Online için iki aşamalı doğrulama oluşturan oyun hayranları da kolayca bir başka 500.000 GTA doları hibesi elde edebilirler. Bunu başarmak için de oyuncuların kendi Rockstar Social Club hesaplarını konsol hesaplarına bağlamaları gerekiyor.

Parasını elde eden GTA Online oyuncusunun önündeki seçenekler

GTA dolarlarını aldıktan sonra bir oyuncunun yapması gereken şey onu nereye harcayacağına karar vermesi olacak. Bu parayla yapılacak şeylerden biri de, bir uzaylı kıyafeti satın almak. Uzaylı kıyafetine sahip olan oyuncu şu anda GTA Online'da devam eden uzaylı savaşına katılabiliyor. Bu kıyafetler, GTA'da silah satın aldığınız Ammu-Nation'lardaki 'Outfit' (Teçhizat) kısımlarında bulunuyor. Bu kıyafetin ederiyse 300.000 GTA dolarının üzerinde.

Elbette elde ettiğiniz nakdi uzaylı kıyafetine harcamak oyuna giriş yapmanız için tek neden değil. GTA Online'da şu anda iki hafta önce Gerald's Last Play (Gerald'ın Son Oyunu) başlığı altında toplanan yeni görev setleri de yer alıyor. Belki de bu yeni görevler, GTA Online'a giriş yapmak için yeterli bir neden sağlayacaktır.

Oyundaki kurgusal şehir Los Santos, garip olaylardan hiçbir zaman kurtulamamasıyla ünlü olsa da uzaylı istilası oyuncuları oldukça şaşırtmıştı. Geçtiğimiz ay Los Santos sokakları, oyuncuları rastgele bir hayvana dönüştüren oyun içi karakterlerle doluyken şimdi de son derece tehlikeli oldukları görülen yeşil ve mor renkteki uzaylı çetelere ev sahipliği yapıyor.