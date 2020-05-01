GTA Online, Uzaylı Çeteler Tarafından İstila Edildi

Grand Theft Auto Online'da yeni bir savaş var ancak bu kez savaş suçlular arasında değil, uzaylı çeteler arasında. Oyuna dair gelen yeni videolar, GTA Online’da yeşil ve mor renkli uzaylı çeteleri arasındaki şiddetli savaşı ortaya koyuyor.

Oyun tutkunlarının yakından tanıdığı Grand Theft Auto V’in çevrimiçi modu olan GTA Online, bu kez farklı bir şekilde karşımızda. Popüler oyun şimdi de uzaylılar tarafından istila edilmiş durumda. Oyundaki kurgusal şehir Los Santos, garip olaylardan hiçbir zaman kurtulamamasıyla ünlü olsa da yeni uzaylı istilası oyuncuları oldukça şaşırttı. Geçtiğimiz ay Los Santos sokakları, oyuncuları rastgele bir hayvana dönüştüren oyun içi karakterlerle doluyken şimdi de son derece tehlikeli oldukları görülen yeşil ve mor renkteki uzaylı çetelere ev sahipliği yapıyor.

Bazı kaynaklar tarafından yayınlanan videolarda minibüslerden çıkan yeşil yaratıkların beyzbol sopalarıyla oyunculara saldırdığı görülüyor. İlk başta geçici olduğu sanılan bu karakterlerin ilerleyen zamana rağmen kaldırılmadığı da aktarılan bir diğer bilgi. Yine yorumlarda bu karakterlerin Los Santos’u ele geçirmek ya da para kazanmak için üye topladıkları söyleniyor ancak tüm bunlara rağmen oyunda görülen yeşil uzaylıların amacı tam olarak tahmin edilebilmiş değil.

Uzaylı çeteler birbiriyle savaşıyor:

Oyunun hayranlarının aktardığı bilgiler burada bitmiyor. Çok sayıda oyuncu uzaylılar tarafından saf dışı bırakıldıkça uzaylılara meydan okumaya karar veriyor ve böylece savaşlar başlıyor. Çok geçmeden yeşil uzaylılara yanıt olarak ortaya çıkan mor renkli uzaylılar da oyuna böylece giriyor ve Los Santos sokakları yeşil ve mor uzaylıların birbirleriyle olan mücadelesine ev sahipliği yapmaya başlıyor.

Yeşil ve mor renkli uzaylıların savaşına oyuncuların da katıldığı yine söylenenler arasında. Bazı oyuncular onları alt etmek ya da içlerine sızabilmek için rakip çeteler olarak birleşiyor. Yani oyunda uzaylı savaşı şimdilik sona erecek gibi görünmüyor ve hangi çetenin zirveye yerleşeceğini zaman gösterecek gibi duruyor. Bu gizemli uzaylı savaşlarının her şeye rağmen değişik bir durum olduğu için oyuncuların eğlenmesine ve keyifli zaman geçirmesine sebep olacağı tahmin ediliyor.