GTA: San Andreas, Unreal Engine 4 ile Görünümü (Video)

ArcadiaSquad adlı üç GTA hayranı, serinin en popüler oyunlarından GTA: San Andreas'ın Unreal Engine 4 ile nasıl görüneceğini ortaya koydu. Paylaşılan video, Rockstar'ın bir GTA: SA Remaster sürümünü göz önünde bulundurması gerektiğini gösteriyor.

Grand Theft Auto: San Andreas, GTA serisinin en çok satan oyunu olmasa da en unutulmaz yapımları arasında yer aldığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu nedenle oyunun çıkışının üzerinden 16 yıl geçmiş olmasına rağmen geliştiriciler, GTA: San Andreas üzerinde hayran yapımı bazı modlar ve grafik düzeltmeleri yapmaya devam ediyorlar.

Kendilerine ArcadiaSquad adını veren üç GTA hayranı, kısa süre önce yayınladıkları video ile GTA: San Andreas, Unreal Engine 4 oyun motoru ile güncellenseydi nasıl görünürdü sorusuna kısmen de olsa bir yanıt vermiş durumdalar.

GTA: San Andreas, günümüz oyunlarıyla karşılaştırıldığında epey basit grafiklere sahip bir oyun. ArcadiaSquad, oyunun haritasını baştan yaratmak yerine grafik kaplamalarına odaklanmış durumda ve Unreal Engine 4, 16 yıllık GTA: San Andreas’ı modern oyunlarla karşılaştırılabilecek dokulara ulaştırıyor.

Unreal Engine 4 ile güncellenen GTA: San Andreas kesinlikle kusursuz değil. Yollardaki virajlara baktığımızda düşük çözünürlük nedeniyle kesikli yol çizgileri dahi varlığını sürdürüyor. Ancak daha yüksek doku kalitesiyle.

Rockstar, GTA: San Andreas için bir remaster sürümü planlamıyor olabilir ancak böyle bir oyun gerçekten satışa sunulsaydı büyük ilgi görebilirdi. En azından ArcadiaSquad’ın videosu, böyle bir izlenim oluşturmuş durumda.

Bununla birlikte Rockstar, yeni bir GTA oyunu tanıtmak yerine 7 yıldır popülerliğini kaybetmeyen GTA 5’i PlayStation 5’e de taşıyacağını açıklamayı tercih etti. Görünen o ki GTA fanları, bir süre daha yeni modlar deneyerek GTA 5 oynamaya devam edecekler.

GTA: San Andreas'ın Unreal Engine 4 ile nasıl görüneceğini gösteren video