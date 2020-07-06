GTA 5'in PS5 Sürümü İçin VR Desteğini İma Eden Açıklama

Rockstar Games'in L.A. Noire: The VR Case Files oyunu için çalışan Video Games Deluxe stüdyosunun Linkedln hesabından dikkat çeken bir açıklama geldi. Yapılan açıklama, Rockstar Games'le yeni bir açık dünya projesi için anlaşmaya varıldığını bildiriyor ve bu da akıllara GTA 5'i getiriyor.

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, kısa bir süre önce düzenlediği bir etkinlikte önümüzdeki aylarda piyasaya sürülecek yeni oyun konsolu PlayStation 5'i tanıttı. Tanıtımlar sırasında yeni konsolunun nasıl görüneceğini gözler önüne seren Sony, PlayStation 5'te oynanabilecek oyunlara da değindi. Bu oyunlar arasında Rockstar Games'in fenomen haline gelen ve 2013 yılında piyasaya sürülen oyunu GTA 5 de bulunuyor.

PlayStation 5 etkinliğinde yapılan GTA 5 duyurusu, oyunun 2021 yılında PlayStation 5'e özel unsurlarla birlikte yeni nesil konsola geleceğini gösteriyordu. Yani GTA 5, eski bir oyun olmasına rağmen PS5'e daha geliştirilmiş bir sürüm ile gelecekti.. Son yaşanan gelişme ise GTA 5 PlayStation 5 sürümünün VR desteğine sahip olabileceğini gözler önüne seriyor.

Rockstar Games'le yeni bir anlaşmaya daha vardıklarını söyleyen Video Games Deluxe, bu kez bir açık dünya oyunu için çalışacaklarını ve bu çığır açacak projeyi hayata geçirecekleri için çok heyecanlı olduklarını dile getirdi. Söz konusu açık dünya oyununun adı verilmese de PS5'in VR destekli bir GTA 5 sürümü, en yüksek ihtimal olarak gösteriliyor.

PlayStation 5 etkinliğinin başında Rockstar Games amblemini görmemiz, birkaç saniye için büyük bir heyecan yarattı. Çünkü biz dahil herkes, yeni Rockstar oyununun GTA 6 olabileceğini düşünmüştü. Ancak Rockstar Games, tanıtım kapsamında GTA 6'yı duyurmak yerine GTA 5'in PS5'e de geleceğini açıkladı. Bu nedenle şirketin şu an için GTA 6'yı duyurmak yerine PS5 sahipleri için ilgi çekici bir GTA 5 oluşturma çabası içerisinde olması daha yüksek ihtimal.