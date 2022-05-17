"GTA The Trilogy – Definitive Edition 2023'e Ertelendi"

Take-Two Interactive'in son mali raporunun, GTA: The Trilogy – Definitive Edition'ın mobil sürümüyle ilgili önemli bir detay sunduğu iddia edildi. Raporda yer alan bilgilere göre üçlemenin mobil sürümü, bir hayli gecikecek...

Dünyanın en popüler oyun şirketlerinden Rockstar Games ile çatı şirketi Take-Two Interactive, geçtiğimiz dönemlerde en çok da GTA: The Trilogy – Definitive Edition ile gündemdeydi. Bu özel sürüm, GTA efsanesinin çok sevilen eski oyunlarının yenilenmiş versiyonlarını oyuncularla buluşturuyordu. Ancak GTA 3, GTA Vice City ve GTA San Andreas'ı içeren bu sürüm, beklentileri karşılamaması nedeniyle tepki de çekmişti. Şimdiyse GTA: The Trilogy – Definitive Edition ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Take-Two Interactive'in son mali raporunu inceleyen VCG, çarpıcı bir detaya ulaştı. Rapora göre Rockstar Games, GTA: The Trilogy – Definitive Edition'ın mobil sürümünü söz verdiği tarihte yetiştiremeyecek. Raporda yer alan bilgilere göre iOS ve Android için de piyasaya sürülecek üçleme, 2023'e kadar gecikme yaşayacak.

2022'nin ilk yarısında çıkacağı açıklanmıştı

GTA: The Trilogy – Definitive Edition ile ilgili geçmişte yapılan açıklamalarda, bu üçlemenin 2022'nin ilk yarısında mobil cihazlara geleceği ifade edilmişti. Ancak gelen son bilgiler, durumun pek de böyle olmadığını gözler önüne seriyor. Take-Two Interactive veya Rockstar Games'ten konuyla ilgili herhangi bir resmi açıklama ise gelmedi.

Geliştirici ekip, eleştirmen ve oyuncu yorumları sonrası GTA: The Trilogy – Definitive Edition'ı piyasaya sürdüğüne süreceğine pişman olmuş, hatta yaşanan sorunlar nedeniyle üçlemenin PC satışları geçici bir süreliğine durdurulmuştu. Rockstar Games, gelen tepkiler nedeniyle üçlemeyi yeniden gözden geçiriyor ve oyunların mobil sürümünü daha iyi bir hale getirmeye çalışıyor olabilir...