GTA 6 Hakkında Yeni Detaylar Ortaya Çıktı

Efsane GTA serisinin yeni oyunu GTA 6'dan yeni detaylar sızdırıldı. Detaylarda oyunun ne zaman piyasaya sürüleceği ve karakterleriyle ilgili bilgilere yer verildi.

Oyun sevdalılarının merakla beklediği GTA 6’dan yeni detaylar geldi. Oyunun geliştiricisi olan Rockstar’dan bir kişi, yaklaşmakta olan Red Dead Online güncellemeleri hakkındaki bir tartışma forumunda GTA 6’ya dair yeni bilgiler sızdırdı.

Yeni sızıntıda Rockstar’ın oyun için planladıkları ve karakter bilgileri gibi bilgilere yer verildi. Bununla birlikte sızıntıyı yapan kişi, GTA 6’nın ilk olarak 2023’ün tatil sezonunda çıkmasının planlandığını ancak bu tarihin ertelendiğini belirtti.

GTA 6, 2024 yılının başlarında gelebilir

GTA 6 hakkında gelen yeni bilgilerde oyun için planlanan ilk çıkış tarihinin 2023 olduğu; ancak bu tarihin büyük olasılıkla 2024'ün başlarına erteleneceği aktarıldı. Her iki durumda da bu, odağın giderek arttığı ve yeni oyun için daha fazla kaynağın tahsis edildiği son geliştirme yılına yaklaştığımız gerçeğini değiştirmiyor.

Ayrıca yine gelen açıklamalara göre GTA 6 için devam eden yoğun çalışmalara rağmen Rockstar GTA Online'ı da tamamen 'salmış' durumda değil ve GTA Online'a da güncellemelerin gelmeye devam edeceği ifade ediliyor.

Diğer sızıntılar ise birden fazla kahramanın yaklaşmakta olan oyunun bir parçası olma olasılığı hakkında. Rockstar, önceki oyunlarında da bu trendi takip ettiğinden, bu aslında pek de şaşırtıcı değil. GTA V'de oyuncuların istedikleri zaman bir karakterden diğerine geçebilecekleri tam teşekküllü bir çoklu kahraman kurulumu mevcuttu. Bunun GTA 6'da da bu şekilde devam edeceği ifade ediliyor.

GTA 6, iki kardeşin hikayesine odaklanabilir

Konuya dair bir diğer bilgi ise Twitter üzerinden paylaşıldı. "Geçenlerde GTA serisindeki bir sonraki kısım hakkında bilgi aldım. Rockstar Games'in önerdiği fikir, 2003 yılında Prolog'da ebeveynleri öldürüldükten sonra ayrılan biri erkek biri kadın olan iki kardeşin hikayesiydi." şeklinde gelen açıklamalara bakılırsa yeni oyunda iki kardeşi kontrol edeceğiz. Öte yandan Rockstar tarafından önerilen bir diğer fikrin, hikayenin gidişatına bağlı olarak çarpıcı ortam ve harita değişiklikleri olduğu belirtildi.

Bu söylentiler her ne kadar son derece heyecan verici olsa da bunların şimdilik bir ‘sızıntı’dan ibaret olduğunu bir kez daha belirtmekte fayda var. GTA 6’dan resmi bilgiler almak içinse elimizde Rockstar’ın bir duyuru yapmasını beklemekten başka bir çare bulunmuyor.