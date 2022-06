Gucci, özel bir NFT koleksiyonu oluşturdu. "The Next 100 Years of Gucci" isimli bu koleksiyon için 29 sanatçı ile iş birliği yapan şirket, koleksiyondaki parçaları 3 açık artırma turunda satacak. Koleksiyonlardaki NFT'ler, daha şimdiden dudak uçuklatan teklifler aldı.

Moda dünyasının en önemli isimlerinden Gucci, son birkaç yıldır kripto para dünyası, metaverse ve web 3.0 gibi konuları önemsediğini gösteren adımlar attı. Bu bağlamda; şirket bundan bir yıl önce ilk NFT ayakkabısını piyasaya sürmüş, sonraki süreçte ise mağazalarında kripto para ile ödeme almaya başlayacağını açıklamış ve en sonunda da Roblox'ta bir kasaba inşa ederek metaverse dünyasına girmişti. Şimdiyse Gucci cephesinden önemli bir adım daha geldi. Moda devi, özel bir NFT koleksiyonu oluşturduğunu duyurdu. "Vault Art Space" projesi kapsamında atılmış adımlardan bir tanesi olan NFT koleksiyonu, "The Next 100 Years of Gucci" (Gucci'nin önümüzdeki 100 yılı) olarak isimlendirildi. Özel koleksiyonda şimdilik 21 NFT bulunuyor Gucci, The Next 100 Years of Gucci isimli NFT koleksiyonu için 29 sanatçıyla iş birliği yaptı. Yapılan çalışmalarla hepsi birbirinden özel olan 21 NFT oluşturuldu. Açık artırma usulüyle satılacak NFT'ler için Ethereum karşılığı ödemeler yapılması gerekecek. Oluşturulan internet sitesine baktığımızda, ilk açık artırma turunun 1 Temmuz'a kadar devam edeceğini görüyoruz. Şirket, 7 Temmuz - 15 Temmuz ve 21 Temmuz - 29 Temmuz tarihleri aralığında iki açık artırma turu daha düzenleyecek. İLGİLİ HABER ABD’nin En Popüler Şekerlemesi M&M Çikolatalar NFT Oluyor: Bi' O Kalmıştı Gerçek hayatta yüksek fiyatlı bir marka olarak bilinen Gucci, sanal dünyada da sınırları zorluyor gibi görünüyor. Zira NFT'ler için verilen tekliflerin 2,5 Ethereum ila 6 Ethereum aralığında değiştiğini görüyoruz. Ethereum'un bu makalenin yazıldığı an itibarıyla 1.223 dolar seviyelerinden işlem gördüğünü belirtelim. İşte Gucci'nin The Next 100 Years of Gucci koleksiyonunda yer alan bazı NFT'ler Gucci'nin NFT koleksiyonunundaki tüm parçaları incelemek isterseniz, buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

