Gucci'den 12 Dolara Ayakkabı: Karşınızda Virtual 25

Gucci, artırılmış gerçeklik üzerine çalışan "Wanna" isimli bir şirket ile iş birliği yaptı. Bu iş birliği kapsamında "Virtual 25" isimli bir ayakkabı duyuran şirket, bu ayakkabıyı yalnızca 12 dolar karşılığında satılıyor. Peki bu ayakkabı, neden bu kadar ucuz?

Dünyanın en popüler giyim markalarından bir tanesi olan Gucci, yalnızca 12 dolara satın alınabilen bir ayakkabı duyurdu. "Virtual 25" olarak isimlendirilen bu ayakkabı, fiyatı bakımından iç ısıtıyor olsa da işlevsellik açısından pek de böyle değil. Zira bu ayakkabıyı satın alırsanız, ayağınıza giyemiyorsunuz.

Kafanızın karıştığınızın farkındayız. Haklısınız da. Ayakkabıyla ilgili detaylı bilgileri verecek olursak, bu ayakkabı, adından da anlayabileceğiniz üzere sanal. Yani gerçek bir ürün değil. Evet, 12 dolar gibi makul bir ücret karşılığında bu ayakkabıyı satın alabiliyorsunuz. Ancak satın aldığınız ürünü yalnızca, akıllı telefonunuza yükleyeceğiniz bir uygulama aracılığıyla ayağınıza giydirebilirsiniz.

Karşınızda Gucci Virtual 25

Gucci'nin sanal ayakkabısı, artırılmış gerçeklik üzerine çalışan Wanna isimli bir şirketin iş birliğinde tasarlandı. Bu şirket, insanların kombin ya da hayalini kurdukları bir ürünün üzerlerinde nasıl duracağını görmelerini sağlıyor. İşte yapılan iş birliğinin son ürünü de Virtual 25 oldu.

Gucci'nin girişimi, özellikle de son haftalarda konuşulmaya başlayan NFT'lerle bağdaştırılıyor. Ancak öyle bile olsa pek çok kişi, bu sanal ayakkabılardan pek de hoşlanmadı. Konuyla ilgili yapılan yorumlarda, NFT ve sanal dünyanın artık bir çılgınlık haline dönüştüğü ifade ediliyor.

Peki sizce de böyle mi? Tüm bu yaşananlar bir çılgınlık mı yoksa giderek dijitalleşen yaşantılarımızın en doğal sonuçlarıyla mı karşılaşıyoruz? Fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.