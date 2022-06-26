ABD’nin en popüler şekerleme markalarından biri olan M&M çikolatalarının üreticisi Candymaker Mars Inc., yaptığı bir açıklama ile M&M çikolatalarının NFT olacağını duyurdu.

ABD’nin en büyük şekerleme üreticisi olan Candymaker Mars Inc., ülkemizde de satılan en popüler çikolata markası olan M&M için bir NFT ve Metaverse ticari marka başvurusunda bulundu. M&M gibi bir markanın Metaverse’de ne işi var diye soracak olursanız, onların da açıklamaları var.

Metaverse’de ticari marka için başvuru yapan Candymaker Mars şirketinin avukatı Michael Kondoudis, yaptığı açıklamada bu başvurunun NFT’ler, dijital jetonlar, sanal şekerler ve atıştırmalıklar içerdiğini belirtti.

M&M Metaverse’de, peki niye?

M&M marka çikolataların NFT olması anlaşılabilir bir durum, her ne kadar hâlâ NFT’lerin ne olduğu birçok insan tarafından anlaşılmasa da. Peki Metaverse ticari marka başvurusu ne alaka? Bir çikolata markası Metaverse’de ne yapacak? Sanal çikolata satacak. Evet arkadaşlar, sanal çikolata.

Aslına bakarsanız ABD başta olmak üzere birçok global markada bu bir furya hâline gelmiş durumda. ABD’nin en ünlü restoran zincirlerinden biri olan Wendy’s de geçtiğimiz aylarda NFT ve Metaverse ticari marka başvurusu yapmıştı.

Siz gıda zincirlerinin Metaverse’e girmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce ülkemizden yemek markaları da Metaverse’e ticari marka başvurusu yapar mı? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.