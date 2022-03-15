Resmi Gazete'de Yayımlandı: Gümrük Vergisi Artırıldı!

Resmî Gazete'de yayımlanan yeni kararla birlikte yurt dışından getirilen eşyalara uygulanan gümrük vergisinin oranı artırıldı. Avrupa Birliği dışı ülkelerden getirilecek eşyalara uygulanan gümrük vergisi %20'den %30'a çıkarıldı.

Bugün yayımlanan Resmî Gazete’de yer alan Cumhurbaşkanı Kararı’yla birlikte gümrük vergisi oranlarında ve uygulanma şartlarında önemli değişiklikler yapıldı. “4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” ile birlikte Avrupa Birliği dışı ülkelerden gelen eşyalardan alınacak gümrük vergisi 10 puan daha artırıldı.

Söz konusu eşya için ödenecek tek ve maktu gümrük vergisinde değişiklik yapılmayan karar, eşyanın Avrupa Birliği ülkelerinden gelmesi halinde %18 vergiye tabi tutulacak. Eşyanın diğer ülkelerden gelmesi durumunda ödenecek maktu vergi oranıysa %20’den %30’a çıkarıldı. Ayrıca eşyanın ÖTV kanununun ekli IV listede yer alan eşya olması halinde bu vergi oranlarına ilave olarak %20 vergi daha tahsil edilecek.

Gümrük vergisinde yapılan değişiklikler:

Söz konusu vergi oranları, kıymeti 150 euroyu geçmeyen eşya ve kıymeti 150 euroyu geçmeyen ilaç cinsi eşya üzerinde uygulanacak. Bununla birlikte bu limitler dahilinde getirilecek eşyanın brüt 30 kilogramı da geçmemesi gerekecek. Kitaplar ise gümrük vergisinden muaf olacak.

Buna göre, posta ve kargo ile gerçek kişilere gelen ve ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen kıymeti 1500 euroyu geçmeyen kişisel kullanıma ait kitap veya benzeri basılı yayınlar için uygulanacak maktu gümrük vergisi 0 olacak. Tüzel kişilere gelen ve kıymeti 22 euroyu geçmeyen eşyanın değeri üzerindense yukarıda belirlenen maktu vergiler tahsil edilecek.

Değeri 1,500 euroyu geçmemek üzere yolcu beraberinde gelen sigara, alkollü içki, kozmetik, gıda ürünlerin dışında kalan ve değeri 430 euro, 15 yaşından küçükler için ise 150 euronun üzerinde olan eşya üzerinden belirlenen maktu vergiler alınacak.

Son olarak bilgi edinme veya endüstriyel ya da ticari araştırma amaçlarına yönelik, nitelikleri veya diğer teknik özelliklerinin belirlenmesi amacıyla inceleme, analiz veya test edilmek üzere getirilen eşyaya vergi muafiyet tanınacak. Milli savunma ve iç güvenlik kapsamında serbest dolaşıma sokulacak motorlu araçlar, beyannamenin tescil tarihinden itibaren 10 yıl geçmedikçe gümrük vergileri tahsil edilmeden satılamayacak. 10 yıl sonrasında ise söz konusu araçların satışında gümrük vergisi aranmayacak.

Söz konusu vergi değişiklikleri, 1 Mayıs 2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek. Resmî Gazete'de yayımlanan karara buradan ulaşabilirsiniz.