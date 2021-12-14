Güneş'in Bugüne Kadarki En Net Fotoğraflarından Biri

Andrew McCarthy isimli bir fotoğrafçı, Güneş’in belki de bugüne kadar çekilmiş en net fotoğraflarından birini çekmeyi başardı. McCarthy’nin fotoğrafı, Güneş’in tüm kaosunu ve güzelliğini gözler önüne seriyor.

Çıplak gözle baktığımızda yalnızca sarı, parlak bir top olarak gökyüzünde duran Güneş, aslında bundan çok da karmaşık ve göz korkutucu bir yapıya sahip. Gezegenimiz Dünya ile birlikte etrafındaki her şeyi enerjisiyle ısıtan Güneş, geçtiğimiz günlerde bir astrofotoğrafçı tarafından uzun uğraşlar sonucunda muhteşem detaylarıyla gözlerimizin önüne serildi.

Fotoğrafçı Andrew McCarthy, özel olarak modifiye ettiği bir teleskopuyla birlikte toplamda 150 binden fazla fotoğraf çekti. Ardından yaklaşık 14 saatlik uğraş sonucunda tüm fotoğrafları bir araya getirerek birazdan göreceğimiz Güneş fotoğrafının ve bu fotoğraf parçalarının oluşmasını sağladı. McCarthy’nin fotoğrafı, 300 megapiksel çözünürlükteydi.

Belki de en detaylı Güneş fotoğrafı

McCarthy, bu fotoğrafın oluşmasını sağlayan tüm kareleri 29 Kasım 2021 tarihinde, modifiye ettiği Explore Scientific AR127 teleskobuyla çekti. Fotoğrafçı, fotoğrafları çekmek için ‘çabuk çekim’ tekniğinden faydalandı. Bu teknikle birlikte her bir fotoğraf 2,1 megapiksel çözünürlüğünde ve 16 bit yoğunluğundaydı.

‘Fire and Fusion’ ismini verdiği final fotoğrafı, Güneş’in kaotik manzarasını bugüne kadar belki de en net şekilde görmemizi sağladı. Fotoğraf, elbette biraz insan elinden de geçti. Normal şartlarda kullandığı filtre nedeniyle Güneş’in kenarları karanlıklaşıyordu. Fakat McCarthy, bu kısımları ve özellikle Güneş’ten çıkan plazmaları da görmemizi sağlamak için fotoğrafı işlemden geçirdi.

Paylaşılan bir diğer fotoğraf olan bu fotoğrafsa Güneş’in en aktif bölgelerinden birini gösteriyordu. Fotoğrafta manyetik alanlar açıkça görebiliyor, Güneş’ten çıkan plazmaları da daha yakından inceleyebiliyoruz.

Fotoğrafa tam çözünürlüğüyle ulaşmak isteyenler, bu bağlantıya tıklayarak fotoğrafı satın alabilirler.

Bu arada bu işe meraklı olanlar için McCarthy’den de önemli bir uyarı var: Güneş’e bakmak için normal teleskoplar kullanmak son derece tehlikeli. Bugüne kadar Güneş’e teleskopla bakan bazı kişilerin görme bozukluğu, hatta kör oldukları bildirildi.