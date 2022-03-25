Güneş'i yakından izleyen Solar Orbiter isimli uydu, tarihte bir ilki gerçekleştirdi. Güneş'e 75 milyon kilometre uzakta özel bir çekim yapan uydu, bugüne kadarki en yüksek çözünürlüklü Güneş fotoğrafını Dünya'ya gönderdi. Görüntünün çözünürlüğü tam tamına 83 milyon piksel.

Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) 2020 yılında Güneş'i incelemesi için uzaya fırlattığı Solar Orbiter, eşi benzeri görülmemiş bir fotoğraf yakalamayı başardı. Uydunun sahip olduğu ultraviyole görüntüleyici, Güneş'in dış atmosferini tarihte ilk kez 83 milyon piksel çözünürlükte fotoğrafladı. Paylaşılan fotoğraf, Güneş'in gördüğümüzden çok daha farklı ve eşsiz bir yapısının olduğunu gözler önüne seriyor.

Solar Orbiter, sizlerle az sonra paylaşacağımız görüntüyü yakalayabilmek için Güneş'e 75 milyon kilometre mesafeye ulaştı. 4 saat boyunca 25 ayrı görüntü alan uydu, 9,148 x 9,112 piksellik görüntüyü oluşturmayı başardı. Bu görüntünün büyüklüğünü şöyle izah edebiliriz: Çekilen görüntüyü gerçek boyutlarında gösterebilmek için gerçek 4K çözünürlük sunan 10 tane televizyona ihtiyaç var.

İşte Güneş'in bugüne kadarki en yüksek çözünürlüklü fotoğrafı

Yukarıda gördüğünüz fotoğrafın gerçekte çok sıcak bir ortamı gösterdiğini de belirtelim. Uzmanlara göre yukarıda gördüğünüz ortamın sıcaklığı 1 milyon santigrat derece...

Solar Orbiter'in tek numarası bu yüksek çözünürlüklü görüntü değil. Uyduda bulunan SPICE isimli bir ekipman ile Güneş'te bulunan farklı atomlar tarafından yayılan mor ötesi ışınlar da görüntülendi. Bu görüntüleme, bilim insanlarına Güneş'teki sıcaklığın katmanlar değiştikçe nasıl yükseldiğini anlamalarını sağlayacak. İşte o ilginç görüntü:

Mor: 10 bin santigrat derecedeki Hidrojen

10 bin santigrat derecedeki Hidrojen Mavi: 32 bin santigrat derecedeki Karbon

32 bin santigrat derecedeki Karbon Yeşil: 320 bin santigrat derecedeki Oksijen

320 bin santigrat derecedeki Oksijen Sarı: 630 bin santigrat derecedeki Neon

Hak verirsiniz ki bu denli yüksek çözünürlüğe sahip bir görüntüyü gerçek kalitesinde sizlerle paylaşmamız pek de mümkün değil. Ancak Avrupa Uzay Ajansı bunu başarmış durumda. Güneş'in 83 milyon piksel çözünürlükteki görüntüsünü tüm detayları ile incelemek isterseniz, buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.