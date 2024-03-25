Güneş'te son 6 ayın en şiddetli patlaması yaşandı. Yapılan incelemelerde, yaşanan olayın Dünya'yı etkileyebileceği ifade edildi. Elektronik cihazlarda sorun yaşanma olasılığı bulunuyor.

Güneş'te çok büyük bir patlama yaşandığı açıklandı. Bilim insanları tarafından yapılan açıklamalara göre söz konusu olay, son 6 yılda meydana gelen en büyük Güneş patlaması olarak kayıtlara geçmiş durumda.

Güneş patlamaları, son dönemlerde sık sık duyduğumuz doğa olaylarından bir tanesi. Bu olay, genelde Güneş'in nispeten soğuk olduğu bölgelerinde meydana geliyor. Güneş patlaması anında uzaya çok büyük miktarlarda plazmalar savruluyor. İşte bu plazmaların Dünya'nın manyetik alanı ile etkileşime girmesi hâlinde, Güneş patlaması yaşanmış oluyor. Şimdi bunlara bir yenisi daha eklenmiş durumda.

Güneş patlaması, Dünya'daki olağan yaşamı etkileyebilir!

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA), yaşanan olayla ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada, beklentilerden daha şiddetli olan Güneş patlamasının olağan hayatı etkileyebileceği ifade edildi. Bu bağlamda; elektrikli otomobillerde, GPS sistemlerinde ve diğer elektronik cihazlarda sorun yaşanma olasılığı bulunuyor. Öte yandan; önceki Güneş patlamalarında yaşandığı gibi bu kez de Avrupa ülkeleri ile Türkiye gibi bazı yerlerde kuzey ışıkları görülmesine yol açabilir.

Türkiye, birkaç ay önce kuzey ışıklarının etkisine girmişti:

Güneş patlamaları, yıldızımız için en doğal olaylardan bir tanesi. 11 yılda bir kez sakin veya fırtınalı bir döngü başlatan Güneş, içinde bulunduğumuz 25. döngüsünde oldukça hareketli bir süreçten geçiyor. 2019 yılında başlayan döngü, önümüzdeki yıllarda da gezegenimizi etkilemeye devam edecek.