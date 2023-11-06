Çok güçlü bir jeomanyetik fırtına, dünyanın dört bir yanında kutup ışıkları görülmesine yol açtı. Yaşanan doğa olayı, aralarında Türkiye'nin de olduğu onlarca ülkede, benzersiz görüntüler oluşmasını sağladı.

Geçtiğimiz gece, pek çok kişi için büyüleyici olan bir olay yaşandı. Güneş'ten gelen bir jeomanyetik fırtına, gezegenimize yüksek bir şiddetle çaptı. Bu çarpma nedeniyle dört bir yanda kutup ışıkları görüldü. Türkiye'de de görülen doğa olayı, vatandaşlara eşine az rastlanır bir deneyim yaşattı.

Kutup ışıkları, Güneş'te meydana gelen patlamaların Dünya'nın üst atmosferiyle etkileşime girmesi sonucu ortaya çıkıyor. Normal şartlarda gezegenimizin manyetik alanı, milyonlarca kilometre uzaktan gelen bu fırtınayı kutuplara yönlendiriyor ve bu da kutup ışıklarının ortaya çıkmasını sağlıyor. Genelde Norveç, İsveç ve Finlandiya gibi kuzeydeki ülkeler ile Avustralya'da görülen kutup ışıkları, son jeomanyetik fırtınanın aşırı güçlü olması nedeniyle aralarında Türkiye'nin de olduğu onlarca Avrupa ülkesinde de görüldü.

Genelde yeşil olan kutup ışıkları, geçtiğimiz gece olduğu gibi kırmızı da görünebilir

Van'da çekildiği söylenen görüntü.

Kutup ışıkları, genelde yeşil renkli görünürler. Ancak geçtiğimiz gece yaşanan olayda, daha çok kırmızı renk tonu görüntü. Aslında bu olağan bir şey. Farklı renk oluşumlarının temel nedeni, oksijen ve nitrojen emisyonlarıyla ilgili. Bu kez kırmızı renkli görünmesinin nedeni, nitrojen emisyonunun yüksek olması. Hatta sadece yeşil ve kırmızı değil, kutup ışıklarını pembe, sarı ve mavi renklerde görmek de mümkün.

Geçtiğimiz gece yaşanan olaydan sosyal medyaya yansıyan görüntüler:

*Tekirdağ'dan gelen bir görüntü.

*İstanbul'dan gelen bir görüntü.