Bundan birkaç milyar yıl sonra Güneş tamamen yok olduğunda bizim için bir felaket senaryosu ortaya çıkacak olsa da evrenin döngüsü için yeni başlangıçlar tetiklenecek.

Güneş, bir gün gerçekten de yanıp bitecek ancak bu, Big Bang gibi bir patlamayla ya da ani bir yok oluşla değil, uzun bir zaman içinde olacak. Sonuçta Güneş de yakıtını tüketerek evrimini geçiren sıradan bir yıldız. Dolayısıyla onun da sonu gelecek.

Asıl merak konusu, Güneş’in ne zaman tamamen yenıp biteceği ve evreni nelerin beklediği. Gelin, bir bir anlatalım.

Güneş, devasa boyutlara ulaşacak.

Güneş’in 5 milyar yıl sonra çekirdeğindeki hidrojen yakıtı tükenmiş olacak ve muhtemelen alev topu hâline gelecek. Alev topu hâline gelen Güneş’in dış katmanları şişerek inanılmaz boyutlara çıkacağı tahmin ediliyor.

Hatta boyutu o kadar büyüyecek ki Merkür ve Venüs’ü bile yutabilir; Dünya’yı yok edebilir. Tabii yok olmama ihtimali de var. Hiçbir şey için kesin diyemeyiz ancak yok olmasa bile başına başka şeyler gelecek elbette.

Dünya’yı felaket senaryosu bekliyor.

Dünya’nın yok olmadığı senaryoda yüzeyi kavrulacak, okyanusları buharlaşacak ve hiçbir yaşam kırıntısının kalmadığı kavurucu bir cehennem hâline gelecek.

Güneş’in kırmızı dev evresi bittiğinde, dış katmanları uzaya fırlayabilir ve muhtemelen ardında bir “gezegenimsi bulutsu” bırakır. Bu gezegenimsi bulutsu, Güneş’in dış katmanlarından oluşan bir gaza dönüşebilir.

Güneş’in çekirdeği ise “beyaz cüce” adlı bir kalıntıya dönüşür ve artık enerji üretmeyen bir yıldız çekirdeği olmuştur. Sonuç olarak güneş de minicik bir ışık kaynağı hâline gelmiştir. Dünya da bu süreçte daha uzak bir yörüngeye kayabilir. Artık ne bir atmosferi ne de canlı yaşamı kalmıştır…

Tabii sonsuza dek beyaz cüce olarak kalmaz.

Beyaz cüce aşaması bitince Güneş, nükleer yakıt üretmediğinden yavaş yavaş soğuma evresine girer ve sonunda “kara cüceye” dönüşür. Yani ışık ya da ısı kaynağı olmayan ölü bir yıldız…

Felaket senaryosu gibi görünse de Güneş tamamen yok olduğunda sadece Güneş Sistemi’nin sonu gelmeyecek, evrensel döngü devam edecek.

Güneş gibi yıldızlar; karbon, oksijen ve diğer ağır elementleri uzaya yayarken yeni yıldızlar, gezegenler ve yeni yaşamların yapı taşları oluşacak. Kısacası bir yok oluş, yeni başlangıçları tetikleyecek.

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