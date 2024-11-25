Eğer Güneş'in Çekim Gücü Bu Kadar Güçlüyse, O Zaman Neden Tüm Gezegenler Yakınlaşmak Yerine Ondan Uzaklaşıyor?

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Güneş’in, Güneş sistemini bir arada tutan güçlü kütle çekim kuvvetine sahip olduğu göz önüne alındığında, gezegenlerin neden Güneş’ten uzaklaştığı büyük bir soru işareti olur. Aksine uzaklaşma yerine bir yakınlaşma beklenir.

"Peki bunun arkasında nasıl bir sebep vardır?" "Yoksa Güneş’in çekim gücü zannedildiği kadar fazla değil mi?"

Gelin, bu soruların cevaplarını verelim.

Öncelikle evrenin genişlemesi, onun yalnızca diğer kuvvetler tarafından birbirine bağlı olmayan bölgeleri etkiler.

güneş

Bu nedenle genişleme, Güneş sistemindeki nesneler arasındaki mesafeyi etkilemez. Çünkü bunlar, yer çekimi kuvveti tarafından bir arada tutulur. Ayrıca yer çekimiyle birbirine bağlı olmayan nesneler, aralarındaki boşluk genişledikçe birbirinden uzaklaşır.

Gezegenlerin, bu mevcut ve yoğun çekim gücüne rağmen Güneş’e yaklaşmamasının sebebi ise yanlamasına hareket etmeleridir. Örneğin gezegenimiz, saatte yaklaşık 107.000 kilometre hızla hareket eder. Güneş’e ulaşmasının tek yolu da bu yanal hareketlerini durdurmasıdır.

Peki bu, gezegenlerin Güneş’ten uzaklaşmasının nedeninin hızlanmaları olduğunu anlamına mı geliyor?

güneş

Elbette hayır. Gezegenlerin uzaklaşmasının sebebi, Güneş’in oldukça yavaş şekilde nükleer füzyonla kütleyi enerjiye dönüştürmesi ve aynı zamanda güneş rüzgârlarıyla kütle kaybetmesidir.

Yani Güneş’in istikrarlı kütle kaybı, yerçekimi çekiminin azalmasına ve gezegenlerin yörüngelerinin genişlemesine sebep olur. Özetle gezegenlerin, Güneş’in yoğun çekim gücüne rağmen yine de ondan uzaklaşmalarının nedeni yanal hareketlerinde saklıdır. 

Kaynaklar: IFL Science, Vocal

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