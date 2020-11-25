Sık sık gizlilik sorunlarıyla gündeme gelen Facebook, bu defa Güney Kore’de ceza aldı. Sosyal medya devine 6,1 milyon dolar ceza kesen ajans, verilerin izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle inceleme de başlattı.

Güney Kore'nin Kişisel Bilgileri Koruma Komisyonu bu yılın ağustos ayında kurulmuştu. Kurumun yaptığı açıklamada Facebook'ta, ülkedeki 18 milyon kullanıcının 3,3 milyonunun bilgilerini istekleri dışında operatörlerle paylaşmasını sağlayan bir sistem olduğu için firmaya 6,1 milyon dolar ceza kesildiği ifade edildi.

Açıklamada bu sıkıntının Mayıs 2012 ile Haziran 2018 arasında gerçekleştiği belirtildi. Birisi başka bir operatörün servisine Facebook ile giriş yaptığında, kullanıcının arkadaş listesinin istekleri dışında operatörle paylaşıldığı belirtildi.

Cezai işlem gelebilir

Komisyondan gelen açıklamada Facebook Ireland Ltd bu sorundan sorumlu tutuldu. Firma bu cezanın ardından bir de cezai işlem için incelenecek. Facebook ise yaptığı açıklamada suçlamalara yönelik detay vermedi.

Firmanın Güney Kore’deki bir sözcüsü, yaptığı açıklamada "Yapabildiğimiz kadar yüksek oranda inceleme sürecine yardımcı olmaya çalışsak da Kişisel Bilgileri Koruma Komisyonu'nun bir cezai inceleme talep ettiğini açıklamaktan dolayı üzgünüz" dedi.

Sosyal medya devinin sözcüsü, konuyla ilgili daha detaylı bir açıklama yapmaktan çekindi. Açığın detayları şimdilik belli değil. Facebook'un da henüz kararın detaylarını incelemediği belirtildi. Yani firma da tam olarak sürece hakim değil.

Facebook sık sık tartışma konusu oluyor

Aslında Facebook, özellikle de 2018 yılının sonlarından bu yana sık sık sorunlarla karşılaştı. Özellikle Cambridge Analytica gibi skandallar büyük sansasyon yaratmıştı. Daha sonra firmanın kurucusu olan Mark Zuckerberg de mahkemeye ifade vermişti.

Facebook uzun zamandır eleştirilere konu olsa da şirketin büyümesi durmuyor. Her ne kadar Facebook, internet sitesi olarak kullanıcı sayısı kaybetse de Instagram ve WhatsApp gibi bazı önemli platformları da bünyesinde bulundurmaya devam ediyor.