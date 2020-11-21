Facebook 2020'nin İlk Yarısı İçin Şeffaflık Raporu Yayınladı

Sosyal medya devi Facebook, 2020 yılının ilk yarısını kapsayan Şeffaflık Raporu'nu yayınladı. Raporda her ülke gibi Türkiye'nin de verileri yer aldı.

Facebook, dönem dönem halka açık olarak paylaştığı Şeffaflık Raporu'nu 2020 yılının ilk yarısını kapsayacak şekilde yeniden yayınladı. Şirketin yayınladığı yeni rapor, Topluluk Standartları Uygulama Raporu ve diğer raporların yanı sıra Kullanıcı Verilerine Yönelik Devlet Talepleri raporunu da içeriyordu.

Facebook'un yayınladığı verilere göre şirket, 2020 yılının ilk yarısında; yani Ocak – Haziran ayı döneminde kullanıcı verilerine yönelik toplamda 173.592 devlet talebi almıştı. Bu değer, bir önceki yarıyıl olan 2019'un 2. yarısına göre %23'lük bir artış yaşadı. 2019'un ikinci çeyreğinde devlet talebi sayısı 140.875'ti.

Devlet taleplerinde ABD 1. sırada:

Facebook'a gelen kullanıcı verilerine yönelik devlet talebi en çok Amerika Birleşik Devletleri kaynaklıydı. Amerika Birleşik Devletleri'ni takip eden ülkelerse Hindistan, Almanya, Fransa ve Birleşik Krallık'tı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki talep sayısı bir önceki yarıyıla göre %20'lik bir artış yaşamıştı.

Türkiye'nin durumu:

Facebook'un Kullanıcı Verilerine Yönelik Devlet Talepleri raporunda Türkiye de üst sıralarda yer aldı. Facebook, Türkiye'den toplamda 6.171 talep aldı. Bir önceki yarıyılda Facebook'tan istenen kullanıcı verisi talebiyse 4.306'ydı. Bu veriler ışığında ülkemiz tarafından yapılan talepte %43'lük bir artış olduğunu görüyoruz.

Kısıtlamalarda durum ne:

Facebook'un yayınladığı Şeffaflık Raporu'nda raporu kapsayan dönemde hangi ülkenin Facebook ürünlerine erişimi ne kadar süreyle kısıtladığı da paylaşıldı. Listenin başında 38 hafta 3 gün ve 19 saatle Hindistan yer alırken Hindistan'ı Myanmar, Etiyopya, Vietnam ve Irak takip etti. Paylaşılan verilere göre Türkiye ise 2020 yılının ilk çeyreğinde toplamda 11 saat boyunca Facebook ürünlerine olan erişimi kısıtlamış gözüküyor.

Facebook'un kapsamlı olarak yayınladığı Şeffaflık Raporu'na bu bağlantıya tıklayarak ulaşabilir ve diğer detaylara ulaşabilirsiniz.