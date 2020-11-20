Facebook, Instagram'ı Klonlayan Türk Yazılımcıya Dava Açtı

İstanbul’da yaşayan yazılım geliştiricisi Ensar Şahintürk, Facebook’un iddiasına göre Instagram klonu 20 farklı site açıp 100.000’den fazla kullanıcı hakkında veri topladı. Yazılımcıyı defalarca uyardığını açıklayan Facebook, sonuç alamayınca Şahintürk’ü ABD’de mahkemeye verdi.

Instagram ve Facebook ile giriş yaparak üye olduğumuz, kullandığımız uygulama ve hizmetlerin kim ya da kimler tarafından geliştirildiğini iyi araştırmak durumundayız. Facebook’un iddialarına göre İstanbul’da yaşayan Ensar Şahintürk, geliştirdiği 20’den fazla Instagram klonu site ile kullanıcı bilgilerini topladı.

ZDNet’in aktardığı habere göre Facebook, klon siteleri kapatması için daha önce Şahintürk’e defalarca ulaşmaya çalıştı. Ancak olumlu yönde herhangi bir adım göremeyince de dava kararı verildi. Klon siteleri işleterek ziyaretçilere kendi reklamlarını gösteren Şahintürk, açılan davanın sonucunda bu işten elde ettiği gelirleri Facebook’a geri ödemek zorunda kalabilir.

Klon sitelerin çoğu hala aktif ve toplamda 100.00’den fazla kullanıcı bilgisi çalındı:

UYARI: Instagram ile giriş seçeneğine sahip, geliştiricisi güvenilir olmayan uygulama ve hizmetleri lütfen kullanmayın.

Facebook’un mahkemeye sunduğu söylenen diğer bilgilere göre söz konusu siteler arasında jolygram.com, imggram.com, imggram.net, finalgram.com, pikdo.net ve ingram.ws gibi adresler bulunuyor. Ayrıca Şahintürk’ün bu sitelerle ilişkili olduğu tespit edilen 30.000’den fazla Instagram hesabının askıya alındığı da belirtiliyor. Siteler aracılığı ile verileri toplanan Instagram hesabı sayısı ise 100.000'i buluyor.

Facebook’un iddialarına göre Şahintürk, bu siteler aracılığı ile hesaplardan topladığı profil bilgilerini Instagram dışı adreslerde yayınlıyor. Bu sitelerde kendi reklamlarını gösteriyor. Yani insanların başka mecralarda yayınladıkları kişisel bilgilerini, fotoğraflarını izinsiz olarak kendi sitelerinde gösteriyor. Ayrıca bu sitelerden toplandığı ifade edilen bilgilerin, başka üçüncü taraflara satılma, işletilme riski olduğu da söyleniyor.