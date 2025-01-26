Amazon ve Hepsiburada’da indirimli fiyatları ile gözümüze çarpan fırsat ürünlerinden bazılarını sizler için listeledik.

Uygun fiyatlarıyla birçok farklı kategoride günün fırsatları olarak karşımıza çıkan ürünleri incelemek ve sepetinize eklemek isterseniz içeriğimize göz atabilirsiniz.

Günün fırsatlarında yer alan ürünlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

''Bu içerik 26.01.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

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Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

NVIDIA GeForce RTX 40 Serisi GPU'lara sahip HP Victus’un 16,1” ekranı ve 512 GB SSD kapasitesi ile oyun deneyiminizi iyileştirebilirsiniz. Bilgisayar, %13 Prime fırsatıyla 39.999,00 TL’ye düşmüş durumda.

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Paslanmaz çelik, sızdırmaz ve BPA içermez Stanley termos, 1.4 Litre kapasiteye sahip. Termosu 2.612,40 TL’ye satın alabilirsiniz.

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5.3 Bluetooth desteği sağlayan JBL kulaklık, aktif gürültü engelleme özelliği ve 70 saat pil ömrü ile ön plana çıkıyor. Kulaklığı 3 ay vade farksız indirim ile 5.699,05 TL’ye satın alabilirsiniz.

Kullanıcı yorumu:

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Hafızalı bel desteği, masaj özelliği ve 180 derece yatabilen yapısı ile uzun süreli kullanımlar için uygun olan Exvega koltuk, 13.830 TL’den sepete özel indirim fırsatıyla 8.989,50 TL’ye düşüyor.

Kullanıcı yorumu:

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Ayarlabilir fan hızına, 6 farklı stant yükseklik kademesine ve 2 USB Port’una sahip Claw’s fan, 499,00 TL fiyatıyla ön plana çıkıyor.

Kullanıcı yorumu:

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2K full HD görüntü kalitesine sahip kamera, 360° yatay görüntüleme yapabiliyor. İki yönlü ses aktarımı da bulunan bu kamerayı almak isterseniz sepette indirim fırsatıyla 1.057,64 TL yerine 898,99 TL’ye satın alabilirsiniz.

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5500 Pa yüksek emiş gücü sağlayan Roborock robot süpürge, 240 dk çalışma süresine sahip. Süpürge, 12.299,00 TL fiyatıyla listemizin son sırasında yerini alıyor.

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