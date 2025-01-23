Amazon'da günün fırsatları arasında yer alan Anker Soundcare P40i indirimli fiyatı ile gözümüze çarpıyor. Tüm özelliklerini ve kullanıcı yorumlarını derlediğimiz bu içeriğe gelin birlikte göz atalım.

Kablosuz kulaklık arayan herkesin dikkatini çekecek bir ürün olan Anker Soundcare P40i modelini inceleyip, ''alınır mı?'' sorusuna cevap verdik.

''Bu içerik 23.01.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

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Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Soundcore P40i Kablosuz Kulaklık, 11mm kompozit sürücüler ile yoğun bir ses deneyimi sunarken, BassUp teknolojisi ile de etkili bir bas performansı sunuyor.

Ortamdaki fazla gürültüyü otomatik olarak algılayan ve gelişmiş algoritmalar kullanarak etkili gürültü engelleme sağlayan uyarlanabilir ANC özelliğine sayesinde, hareket halindeyken bile sorunsuz bir kullanım imkanı tanıyor.

Kişiselleştirebilir Ortam: Beş seviye ve üç farklı mod ile gürültü engellemeyi kişiselleştirerek kendinize özgü ses kontrolünü sağlayabilirsiniz.

Beş seviye ve üç farklı mod ile gürültü engellemeyi kişiselleştirerek kendinize özgü ses kontrolünü sağlayabilirsiniz. Uzun ve Güçlü Pil Ömrü: Tek bir şarjla 12 saat, kılıfla birlikte ise toplamda 60 saate kadar kullanabileceğiniz Soundcore P40i; uzun pil ömrü ile dikkat çekiyor.

Tek bir şarjla 12 saat, kılıfla birlikte ise toplamda 60 saate kadar kullanabileceğiniz Soundcore P40i; uzun pil ömrü ile dikkat çekiyor. Yüksek Konuşma Kalitesi: 6 adet mikrofonu ve bir AI algoritması ile sağlıklı bir iletişim kurmanıza yardımcı olacak bu ürün; ister telefonda, ister görüntülü sohbet sırasında sesinizi net bir şekilde iletiyor.

6 adet mikrofonu ve bir AI algoritması ile sağlıklı bir iletişim kurmanıza yardımcı olacak bu ürün; ister telefonda, ister görüntülü sohbet sırasında sesinizi net bir şekilde iletiyor. 2 Ses Modu: Adımların sesini ve daha fazlasını vurgulayarak etkileyici oyun deneyimi sunan Oyun Modu ve 3D ses efektleri ile film izleme deneyimini yaşatan Film Modu

Adımların sesini ve daha fazlasını vurgulayarak etkileyici oyun deneyimi sunan ve 3D ses efektleri ile film izleme deneyimini yaşatan Farklı Amaçlar İçin Kullanışlılık: Soundcore P40i Kablosuz Kulaklık, hem şarj kutusu hem de bir telefon standı olarak kullanıma uygun bir şekilde tasarlananıyor.

Soundcore P40i Kablosuz Kulaklık, hem şarj kutusu hem de bir telefon standı olarak kullanıma uygun bir şekilde tasarlananıyor. Dayanıklılık: Sahip olduğu IPX5 su geçirmezlik derecesi sayesinde kulaklıklığı su sıçramalarına karşı etkili bir şekilde korur.

Sahip olduğu IPX5 su geçirmezlik derecesi sayesinde kulaklıklığı su sıçramalarına karşı etkili bir şekilde korur. Uygulama Kontrolü: Soundcore uygulaması aracılığıyla dokunmatik kontrollerinizi kişiselleştirebilir, EQ özelliklerini dinlediğiniz müzik tarzlarına göre ayarlayabilirsiniz.

Anker P40i'nin Özellikleri

Uyumluluk: Android 6 ve üzeri - iOS - Windows

Android 6 ve üzeri - iOS - Windows Sürücü Çapı: 11 mm

11 mm Bluetooth: Bluetooth 5.3

Bluetooth 5.3 Azami Dış Gürültü: 45dB

45dB Kullanım Mesafesi: 10 metre

10 metre Hızlı Şarj Süresi: 10 dakika şarj ile 5 saat kullanım

10 dakika şarj ile 5 saat kullanım Ses Modu: Oyun modu - Film modu

Oyun modu - Film modu Çoklu Bağlantı Özelliği: Bilgisayar ve telefon arasında kolayca geçiş yapabilme

Anker Soundcare P40i modelinin yorumlarına genel olarak baktığımızda, olumlu geri dönüşler aldığını görüyoruz. Bas performansı, arayüz kullanımı ve uzun süreli kullanıma imkan sağlayan pil kapasitesi ile oldukça beğeni toplayan bu ürün; fiyat performans açısından değerlendirildiğinde de sizin için iyi bir seçenek olabilir.

Eğer ki siz de bir kablosuz kulaklık arayışındaysanız, indirimli fiyatı ile karşımıza çıkan Anker Soundcare P40i Kablosuz Kulaklık'ı buraya tıklayarak sepetinize ekleyebilirsiniz.

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